El presidente visitará la ciudad costera el lunes 26 y martes 27 de enero. Foto: Noticias Argentinas

Javier Milei seguirá con su Tour de la Gratitud a lo largo del 2026. Sin embargo, su agenda cambió y un destino deberá esperar, ya que se presentaron una serie de compromisos para el presidente de la Nación en Estados Unidos.

El motivo tiene que ver con una invitación por parte de Donald Trump al Consejo de la Paz, que tendrá lugar el próximo 19 de febrero en Washington. Esto tendrá una consecuencia directa, que es la postergación de su visita a Mendoza, que había sido pactada para el 18 en la localidad de Maipú.

U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: REUTERS

El objetivo de la visita a Mendoza, más allá del agradecimiento al apoyo en las urnas, era reforzar la presencia de La Libertad Avanza ante los comicios municipales que se llevarán a cabo el 22. Dichas elecciones definirán los Consejos Deliberantes de seis departamentos. De todos modos, hay expectativa en el oficialismo para conseguir un buen resultado.

Más allá de la cancelación de la visita, Javier Milei invitó a Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, a viajar a Estados Unidos para la Argentina Week, entre el 9 y 11 de marzo, un evento apuntado a la llegada de inversiones en el país.

Acerca del Tour de la Gratitud, la próxima visita podría estar en Tucumán durante marzo. El candidato a legislador Manuel Guisone organiza un evento convocado por la Fundación Federalismo y Libertad para el 19 de marzo, por lo que puede ser una buena excusa para que los Milei visiten la provincia.

Javier Milei en La Derecha Fest. Foto: La Libertad Avanza

Otro destino que aparece en el futuro de La Libertad Avanza es La Pampa, aunque todavía no hay fecha programada para la visita presidencial.

El Gobierno reaccionó a la media sanción al Régimen Penal Juvenil

El Gobierno celebró este jueves la media sanción en Diputados al Régimen Penal Juvenil, el cual busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Mediante un comunicado firmado por Javier Milei, la Oficina del Presidente señaló que el proyecto “establece un principio básico de cualquier sociedad ordenada: quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad”.

“La Oficina del Presidente celebra la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados al proyecto de Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años”, comienza el texto oficial.

El Gobierno celebró la media sanción al Régimen Penal Juvenil. Foto: Oficina del Presidente

Y añade: “Durante más de cuarenta años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión. Se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuera tratado. Mientras tanto, la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz. Sin embargo, la ley permaneció anclada en otra época. La Argentina no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe”.

Según señala el texto del Gobierno, este proyecto “pone fin a esa distorsión”, ya que “establece un principio básico de cualquier sociedad ordenada: quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad”.

En tanto, expresa que el presidente Milei “agradece a los diputados que acompañaron esta media sanción y dieron una respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad”, y suma que el Ejecutivo “confía en que el Senado de la Nación trate esta reforma con la urgencia que la situación exige, para que el fin de la impunidad sea una realidad”.