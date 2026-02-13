Los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina y China respectivamente se reunieron en Alemania. Foto: Cuenta de Twitter de Pablo Quirno

Pablo Quirno se encuentra cumpliendo agenda internacional en Alemania y se reunión con Wang Yi, el canciller de China. El funcionario del gobierno de Milei sostuvo que el país asiático “es nuestro segundo socio comercial y el intercambio ha crecido significativamente” y también avanzó en conversaciones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco del acuerdo Mercosur – UE que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

El canciller argentino está en Alemania para participar la Conferencia de Seguridad a realizarse en Múnich. El ministro mantuvo un encuentro biltaeral con su par de China, Wang Yi, en el que reafirmaron la relación bilateral pese al alineamiento estratégico con Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial de Twitter, expuso: “China es nuestro segundo socio comercial y el intercambio ha crecido significativamente bajo la presidencia de Javier Milei. Dialogamos sobre la ampliación de exportaciones argentinas, nuevas inversiones y los avances en proyectos como las represas del sur”.

“También destacamos la puesta en marcha del nuevo vuelo Shanghái–Buenos Aires, operativo desde el 4 de diciembre de 2025, que fortalece la conectividad y genera beneficios para los pasajeros, el turismo y los negocios”, detalló. Y agregó: “Compartimos los beneficios del RIGI en esta nueva etapa económica de la Argentina y los avances en la estabilización macroeconómica, que fortalecen la previsibilidad y generan mejores condiciones para invertir y comerciar”.

En paralelo, Quirno mantuvo conversaciones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados el acuerdo Mercosur – UE y con Sultan Ahmed Al Jaber, el ministro de Industria y Tecnología Avanzada y CEO de Abu Dhabi National Oil Company de los Emiratos Árabes Unidos.

En paralelo, también se reunirá con la vicepresidenta y alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Kaja Kallas; y con su par de Alemania, Johann Wadephul. Desde su área, aseguraron que las actividades podrían sufrir cambios y que en las próximas horas harían públicos los compromisos de este sábado 14.

El canciller Quirno reveló lo que piensa Estados Unidos y el FMI tras la polémica con el INDEC y la inflación: qué dijo

Tras la firma del acuerdo comercial y de inversiones entre Argentina y Estados Unidos, el canciller Pablo Quirno negó que la polémica por la renuncia de Marco Lavagna al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la cancelación de la actualización del índice de precios tenga impacto alguno en la relación bilateral. El funcionario lo expuso a través de la conferencia de prensa brindada este viernes 6 de febrero junto a Manuel Adorni para brindar detalles del pacto sellado entre Milei y Trump.

Quirno aseguró que durante su reciente visita a Washington “no hubo ni una sola persona que me preguntó sobre el INDEC”, en referencia a la controversia generada por la decisión de posponer la modernización del IPC. En ese sentido, reiteró que el episodio “no es tema de preocupación de Estados Unidos” y aseguró que no afecta las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, el canciller destacó que el foco de la agenda con Washington se encuentra en consolidar el acuerdo comercial rubricado recientemente y no en cuestionamientos internos sobre estadísticas oficiales. Quirno también negó que el escándalo haya tenido algún efecto sobre la negociación con el organismo multilateral. “Esto que Argentina está decidiendo por motu propio no tiene incidencia con el Fondo. No tiene incidencia. No es tema”, expresó subrayando su experiencia previa en acuerdos con el FMI.