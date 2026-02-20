A qué hora se vota por la Reforma Laboral en Diputados. Foto: Flickr

La Cámara de Diputados se encamina a votar la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei luego de una jornada marcada por cruces políticos, modificaciones en la dinámica del debate y negociaciones entre los bloques para sostener el desarrollo de la jornada. A qué hora se vota el proyecto de ley cuya sesión comenzó a las 14 de este jueves 19 de febrero.

En un principio, la posibilidad de que la votación se realizara a las 22 generó discusiones dentro del recinto. Primero, la oposición presentó una moción para remitir el proyecto a la Comisión de Asuntos Institucionales. En respuesta a ese pedido, la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici impulsó una moción de orden para que el proyecto se vote a las 22. Finalmente, se resolvió retirar la moción y los oradores seguirán exponiendo hasta la madrugada.

La sesión comenzó a las 14 para tratar la Reforma Laboral. Foto: Noticias Argentinas

Durante el intercambio parlamentario, quedaron expuestas las diferencias entre los bloques. Mientras los legisladores libertarios defendieron la necesidad de modificar el régimen laboral vigente con el argumento de que la normativa actual desalienta la generación de empleo formal, desde los espacios opositores advirtieron que la propuesta implica un retroceso en materia de derechos y un debilitamiento de las condiciones de trabajo.

Reforma Laboral: a qué hora se vota en la Cámara de Diputados

La votación de la Reforma Laboral en Diputados está prevista para pasada la 1 de la madrugada del viernes 20 de febrero. Cada orador tiene 5 minutos para exponer, pero se viene extendiendo más de lo pautado excediendo los tiempos.

A qué hora termina el paro de la CGT por la Reforma laboral de este jueves 19 de febrero

El paro de la CGT tiene una duración de 24 horas, por lo que la medida de fuerza finalizará a partir de las 0 de este jueves 20 de febrero.