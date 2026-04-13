Alí Asghar Hejazi. Foto: Wikimedia Commons

El juez federal Daniel Rafecas ordenó este lunes la captura internacional del dirigente iraní de alto rango Alí Asghar Hejazi por su presunta participación en el atentado a la AMIA de 1994, con el objetivo de someterlo a declaración indagatoria.

El magistrado pidió a Interpol activar una alerta roja, en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Sebastián Basso.

Quién es Alí Asghar Hejazi

Hejazi fue el último acusado en la causa y habría sido la mano derecha del líder supremo Ali Jamenei, asesinado en febrero pasado durante el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel.

Ali Jamenei, líder supremo de Irán asesinado por EEUU e Israel.

Según la investigación judicial argentina, este dirigente presidía el denominado Comité Vijeh, organismo estatal que hace más de 30 años habría recogido información y hecho la inteligencia previa para luego elevar la propuesta de destruir la AMIA.

Además, Rafecas rechazó el pedido del fiscal para procesar a los diez iraníes y libaneses que fueron imputados anteriormente, debido a que espera un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, con la que se pretende juzgar a los acusados.

Se trata de Ahmad Vahidi, nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, además de los acusados Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Hadi Soleimanpur, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Salman Raouf Salman.

La semana pasada, Rafecas había ordenado que se haga pública toda la información reservada y confidencial de inteligencia de la causa por el atentado a la AMIA y le solicitó a la Secretaria de Inteligencia de Estado (SIDE) y a la jefatura de Gabinete una serie de medidas para avanzar hacia esa publicidad.