Liviana y saludable: cómo hacer calabaza rellena con quinoa, espinaca y hongos, la receta ideal para el invierno

Cuando bajan las temperaturas, nada mejor que una comida caliente que combine sabor, nutrientes y una preparación sencilla. Esta receta de calabaza rellena con quinoa, espinaca y hongos es ideal para una cena liviana, saludable y perfecta para disfrutar durante el invierno.
La calabaza aporta vitaminas A y C, además de fibra y antioxidantes. La quinoa suma proteínas vegetales de alta calidad, mientras que la espinaca y los hongos completan el plato con minerales y nutrientes esenciales. El resultado es una cena equilibrada, saciante y perfecta para las noches de invierno.
Receta para hacer calabaza rellena con quinoa, espinaca y hongos
Ingredientes para esta receta ideal para invierno
Para dos personas
1 calabaza mediana tipo cabutia o anco
1 taza de quinoa cocida
150 gramos de champiñones frescos
2 tazas de espinaca fresca
1 cebolla morada
1 diente de ajo
2 cucharadas de queso rallado o levadura nutricional
Aceite de oliva
Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
Paso a paso para la calabaza rellena
Cortar la calabaza por la mitad, retirar las semillas y colocarla en una fuente para horno. Condimentar con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta.
Cocinar en horno precalentado a 200°C durante 35 a 40 minutos, hasta que la pulpa esté tierna.
Mientras tanto, saltear la cebolla y el ajo picados. Agregar los hongos en láminas y cocinar hasta que pierdan el agua.
Incorporar la espinaca y cocinar durante unos minutos hasta que se reduzca.
Mezclar el salteado con la quinoa cocida y condimentar con nuez moscada, sal y pimienta.
Rellenar las mitades de calabaza con la preparación, espolvorear con queso rallado y gratinar durante 10 minutos más.
Tip: para un toque extra de sabor, se puede agregar un puñado de nueces picadas o semillas tostadas antes de servir.