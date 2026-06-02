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Liviana y saludable: cómo hacer calabaza rellena con quinoa, espinaca y hongos, la receta ideal para el invierno

La calabaza aporta vitaminas A y C, además de fibra y antioxidantes. La quinoa suma proteínas vegetales de alta calidad. Cómo hacer la receta en simples pasos.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 08:53
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Preparación:
20 min
Cocción:
30 min
Total:
49 min
Calabaza rellena, una receta ideal para el invierno.
Calabaza rellena, una receta ideal para el invierno. Foto: Freepik.
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Cuando bajan las temperaturas, nada mejor que una comida caliente que combine sabor, nutrientes y una preparación sencilla. Esta receta de calabaza rellena con quinoa, espinaca y hongos es ideal para una cena liviana, saludable y perfecta para disfrutar durante el invierno.

La calabaza aporta vitaminas A y C, además de fibra y antioxidantes. La quinoa suma proteínas vegetales de alta calidad, mientras que la espinaca y los hongos completan el plato con minerales y nutrientes esenciales. El resultado es una cena equilibrada, saciante y perfecta para las noches de invierno.

Receta para hacer calabaza rellena con quinoa, espinaca y hongos

Ingredientes para esta receta ideal para invierno

Para dos personas

  • 1 calabaza mediana tipo cabutia o anco
  • 1 taza de quinoa cocida
  • 150 gramos de champiñones frescos
  • 2 tazas de espinaca fresca
  • 1 cebolla morada
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de queso rallado o levadura nutricional
  • Aceite de oliva
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
Calabaza rellena, una receta ideal para el invierno. Foto: Freepik.

Paso a paso para la calabaza rellena

  1. Cortar la calabaza por la mitad, retirar las semillas y colocarla en una fuente para horno. Condimentar con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta.
  2. Cocinar en horno precalentado a 200°C durante 35 a 40 minutos, hasta que la pulpa esté tierna.
  3. Mientras tanto, saltear la cebolla y el ajo picados. Agregar los hongos en láminas y cocinar hasta que pierdan el agua.
  4. Incorporar la espinaca y cocinar durante unos minutos hasta que se reduzca.
  5. Mezclar el salteado con la quinoa cocida y condimentar con nuez moscada, sal y pimienta.
  6. Rellenar las mitades de calabaza con la preparación, espolvorear con queso rallado y gratinar durante 10 minutos más.

Tip: para un toque extra de sabor, se puede agregar un puñado de nueces picadas o semillas tostadas antes de servir.

RecetaComidaSaludable
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

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