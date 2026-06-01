El pueblito bonaerense donde los teléfonos públicos siguen intactos: se puede llegar en tren y está a 90 km de CABA

Con su arquitectura histórica, calles tranquilas y cabinas telefónicas restauradas, Jeppener ofrece una postal única a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Wikiloc

A solo 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Jeppener, un antiguo pueblito ferroviario de la Provincia de Buenos Aires, conserva una postal cada vez más difícil de encontrar: calles tranquilas, construcciones históricas y hasta teléfonos públicos intactos que remiten a otra época, en un destino ideal para una escapada corta o de fin de semana.

Ubicado en el partido de Brandsen, este pueblo bonaerense nació a fines del siglo XIX al calor del ferrocarril y hoy mantiene una identidad marcada por ese origen. Con una población cercana a los 2.500 habitantes, el ritmo cotidiano transcurre sin apuro, en contraste con el movimiento porteño.

El sello distintivo del lugar está en su ambiente rural y en una arquitectura que parece haberse detenido en el tiempo. Muchas de sus construcciones originales siguen en pie, entre ellas la recordada Casa Roja, que durante décadas funcionó como almacén, banco y espacio social del pueblo.

Con su arquitectura histórica, calles tranquilas y cabinas telefónicas restauradas, Jeppener ofrece una postal única a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Wikiloc

También se destaca La Ernesta, una casona construida en 1914 que conserva detalles originales, como sus ambientes iluminados con sistemas antiguos. Estas edificaciones forman parte del recorrido obligado para quienes visitan Jeppener y buscan conocer su historia.

Dónde queda Jeppener y cómo llegar en tren desde la Ciudad de Buenos Aires

Jeppener se ubica a unos 15 kilómetros de la ciudad de Brandsen y a menos de dos horas de viaje desde CABA. En auto, el acceso más directo es por la Autopista Buenos Aires-La Plata y la Ruta Provincial 215.

Para quienes prefieren el transporte público, la alternativa es el tren Roca desde Plaza Constitución, con combinación hacia Brandsen o Altamirano. Desde esas estaciones se puede continuar en transporte local hasta el pueblo.

Teléfonos públicos intactos: el sorpresivo atractivo que maravilla a los visitantes

Uno de los detalles más curiosos de Jappener es la presencia de cabinas telefónicas de los años 80 restauradas, especialmente en la plaza central. Estos elementos, hoy casi desaparecidos en las ciudades, se convirtieron en un punto de atracción para quienes buscan una foto retro.

Lejos de ser un simple objeto decorativo, estos teléfonos reflejan el espíritu del pueblo: preservar lo cotidiano de otra época y transformarlo en una experiencia para el visitante.

Con su arquitectura histórica, calles tranquilas y cabinas telefónicas restauradas, Jeppener ofrece una postal única a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Wikiloc

Qué hacer durante tu escapada: las mejores actividades para un fin de semana lejos de CABA

La plaza principal es uno de los espacios más elegidos para descansar, rodeada de árboles y áreas de recreación. Frente a ella se ubican algunos de los edificios históricos más importantes.

Otro punto clave es La Tranquera, un predio junto a las vías donde se realizan eventos locales, ferias y celebraciones como el festival del pueblo. Es un lugar común para paseos, encuentros y actividades al aire libre.

En materia gastronómica, opciones como El Caserito ofrecen comidas caseras en un entorno típico de almacén de campo, mientras que bares locales suman alternativas informales para completar la experiencia.

Turismo bonaerense: por qué este destino es perfecto para visitar en familia

Jappener se presenta como un destino accesible, económico y seguro, ideal para escapadas familiares. La cercanía con la capital y su escala reducida permiten recorrerlo en poco tiempo y sin planificación compleja.

La combinación de historia, naturaleza y tranquilidad lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano sin alejarse demasiado. En un mapa lleno de propuestas, este rincón bonaerense sigue destacándose por su autenticidad.