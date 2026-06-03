Marcha Ni Una Menos en CABA: qué calles estarán cortadas y cómo funcionará el transporte público

Marcha Ni Una Menos. Foto: NA.

La circulación en la Ciudad de Buenos Aires se verá afectada este miércoles por una nueva movilización del colectivo Ni Una Menos, que volverá a manifestarse frente al Congreso Nacional para reclamar por el fin de la violencia de género y exigir justicia por las víctimas de femicidios.

Ante la convocatoria, que se espera sea masiva, el Ministerio de Seguridad porteño implementará un operativo especial de tránsito con cortes de calles y restricciones a la circulación en la zona céntrica desde las primeras horas de la tarde.

El área más comprometida estará comprendida entre las avenidas de Mayo, Rivadavia, Callao y Entre Ríos, además de la calle Sarandí. Allí se realizarán cortes totales de tránsito a medida que lleguen las columnas de organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones feministas.

Marcha Ni Una Menos. Foto: NA.

También habrá modificaciones en el transporte público. Las líneas de colectivos que circulan por las inmediaciones del Congreso deberán desviar sus recorridos desde las 13 horas, con el objetivo de evitar congestionamientos y facilitar la circulación de las unidades.

Por su parte, el subte funcionará con restricciones preventivas. Según informaron las autoridades, la estación Congreso de la Línea A y la estación Callao de la Línea B podrían registrar cierres temporales de accesos e interrupciones parciales en su funcionamiento.

Los organizadores prevén que la concentración comience alrededor de las 14 horas, mientras que el acto central está programado para las 17 horas.

A 11 años del primer #NiUnaMenos, se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género en Argentina

Este 3 de junio se cumplen 11 años de la primera movilización de #NiUnaMenos, una jornada histórica que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina. La convocatoria, realizada por primera vez en 2015, nació como una respuesta colectiva frente a los femicidios y las distintas formas de violencia ejercidas contra mujeres y diversidades, y se consolidó como una fecha de concientización y reclamo por una sociedad más justa e igualitaria.

En el marco de este nuevo aniversario, la Asociación Civil La Casa del Encuentro presentó un informe elaborado por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que revela que entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género.

Marcha Ni Una Menos.

Según el relevamiento, la cifra incluye 3.073 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 78 transfemicidios, cuatro lesbicidios y 269 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

El informe, realizado con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires y la Fundación Instituto Natura, expone la persistencia de una problemática que continúa afectando a miles de personas en todo el país.

Los datos muestran que gran parte de los crímenes ocurrieron en ámbitos cotidianos y cercanos a las víctimas. Del total de casos, 978 sucedieron en la vivienda de la víctima, 798 en viviendas compartidas con el agresor y 45 en sus lugares de trabajo.

Además, el relevamiento señala que muchas de las víctimas habían atravesado situaciones de violencia previas. En ese sentido, 436 habían realizado denuncias antes del femicidio y 188 agresores contaban con medidas cautelares de protección vigentes.

Marcha Ni Una Menos.

La violencia de género también deja profundas consecuencias en el entorno de las víctimas. Entre junio de 2015 y mayo de 2026, 3.840 hijos e hijas quedaron afectados de manera directa por estos crímenes.

“Detrás de cada mujer y adolescente que atraviesa una situación de violencia hay una historia que merece ser escuchada, una vida que merece ser cuidada y un futuro que merece ser vivido en libertad”, expresó Ada Beatriz Rico, presidenta de La Casa del Encuentro. Asimismo, destacó la importancia de construir redes de acompañamiento para que quienes sufren violencia no se sientan solas frente a sus agresores.

Por su parte, Florencia Mezzadra, gerenta de Fundación Instituto Natura, advirtió que aún existen desafíos para visibilizar y comprender la problemática. Según el Índice de Concientización sobre Violencia hacia las Mujeres elaborado por la entidad, solo cuatro de cada diez mujeres presentan un alto nivel de conciencia sobre esta temática, mientras que entre los hombres la proporción se reduce a menos de dos de cada diez.

Marcha Ni Una Menos. Foto: NA.

No obstante, la especialista destacó un dato alentador: tres de cada cuatro personas consideran que erradicar la violencia de género es una responsabilidad colectiva. Sin embargo, remarcó que todavía persisten barreras culturales, emocionales e institucionales que dificultan tanto la búsqueda de ayuda como el acompañamiento de quienes atraviesan estas situaciones.