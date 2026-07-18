¿Viaja a cantar el himno? El inesperado cambio de agenda de María Becerra que profundiza los rumores de su participación en la final del Mundial 2026

María Becerra cantaría el himno en la final del Mundial Foto: Instagram María Becerra

A tan solo 24 horas de la final del enfrentamiento de Argentina contra España en el Mundial 2026, todavía no está definido cuál será la artista que cantará el himno nacional argentino. Sin embargo, de todos los nombres que sonaron (entre ellos Lali, Soledad Pastorutti, Ángela Torres y Yami Safdie), María Becerra fue el que tomó más fuerza.

Un cambio en el itinerario de shows de María Becerra hizo que los rumores se acrecentaran y que miles de fans soñaran con una posible aparición en el MetLife Stadium de Nueva York. Este sábado 18, la artista se presenta en el Festival Bigsound en Pontevedra, España, pero hubo un cambio de último minuto: María decidió adelantar dos horas y media su presentación. “Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy, sábado 18”, comenzó diciendo el comunicado oficial.

María Becerra cantaría el himno en la final del Mundial Foto: Instagram María Becerra

“María Becerra comenzará su actuación a las 23:00 horas. Como consecuencia de este cambio, Nathy Peluso iniciará su actuación a la 1:25 horas. El resto de los artistas mantendrán sus horarios previstos”, indicaron las redes oficiales del evento.

Este pequeño cambio de horario, sumado a que los fans de la cantante saben que es muy futbolera, hace soñar a muchos con su presencia en Nueva York. Mientras que otros, piensan que quien debería ocupar ese lugar es Lali Espósito, ya que cantó el himno el el Mundial de Qatar en 2022.

María Becerra cantaría el himno en la final del Mundial Foto: Instagram María Becerra

Argentina ya tiene camiseta para la final del Mundial 2026 ante España

Para el duelo decisivo, la Selección Argentina utilizará la clásica casaca titular: blanca con bastones celestes, acompañada por short blanco con detalles negros y medias blancas con detalles celestes y azul marino.

La confirmación generó un fuerte impacto entre los fanáticos, no solo por tratarse de la camiseta más reconocida del fútbol argentino, sino también por la carga histórica que arrastra. Cada final del mundo tiene sus símbolos, y en este caso la indumentaria aparece como un detalle cargado de memoria, emoción y superstición futbolera.

Camiseta de la Seleccion Argentina para el Mundial de Qatar. Foto: Prensa Adidas.

En un partido de semejante magnitud, cualquier dato puede tomar otra dimensión. Y para Argentina, la camiseta celeste y blanca no es simplemente un uniforme: es una marca de identidad, una conexión directa con las noches más gloriosas de su historia.

El dato que más entusiasma a los hinchas es contundente: Argentina ganó sus tres Mundiales usando la camiseta titular celeste y blanca. Ocurrió en 1978, en la final ante Países Bajos; en 1986, frente a Alemania; y en 2022, en la recordada definición contra Francia.