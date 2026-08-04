Escándalo en Platense: Ignacio Vázquez se quiso agarrar a las piñas con los hinchas tras la goleada 4-0 ante Talleres

Nacho Vázquez se quiso ir a la trompadas con un hincha que lo insultó. Foto: Club Atlético Platense.

La dura derrota de Platense por 4 a 0 frente a Talleres, por la tercera fecha del Torneo Clausura, terminó con un escándalo en el estadio Ciudad de Vicente López. Tras el pitazo final, un grupo de hinchas locales insultó a los jugadores y el capitán del “Calamar”, Ignacio Vázquez, perdió el control e intentó subir a la platea para enfrentarse con los simpatizantes.

Las imágenes del incidente se viralizaron rápidamente y reflejaron el delicado momento deportivo que atraviesa el conjunto de Vicente López, que continúa en los últimos puestos de la tabla y atraviesa una fuerte crisis futbolística.

Escándalo en Platense: Ignacio Vázquez quiso ir a la platea tras los insultos

Una vez finalizado el encuentro, los hinchas más exaltados descargaron su bronca contra el plantel con fuertes cánticos desde las tribunas. Entre las canciones que se escucharon estuvieron: “Jugadores, la c... de sus madres” y “Me parece que Tense no quiere ganar, tiene ganas de cobrar”, en un clima de máxima tensión.

En medio de los insultos, Ignacio Vázquez identificó a uno de los simpatizantes que lo increpaba desde la platea y se dirigió hacia ese sector con la intención de enfrentarlo físicamente.

La situación estuvo a punto de descontrolarse, pero cuatro integrantes de la seguridad privada lograron contener al defensor antes de que llegara hasta el hincha. Aun así, el capitán mantuvo un fuerte intercambio verbal con el simpatizante durante varios minutos.

El episodio dejó al descubierto el complicado presente de Platense, que suma apenas un punto en tres fechas del Torneo Clausura y se ubica en el 14° puesto de la Zona A. Además, marcha en el puesto 27 de la Tabla Anual, solo por encima de Riestra, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.

Talleres goleó 4-0 y profundizó la crisis del Calamar

En lo futbolístico, Talleres fue ampliamente superior y consiguió su primera victoria en el campeonato con una contundente goleada por 4 a 0.

El brasileño Rick fue la gran figura de la noche al convertir dos goles y participar en otro. Valentín Depietri y Franco Cristaldo completaron la goleada del equipo dirigido por Jorge Sampaoli.

El primer tanto llegó a los 43 minutos del primer tiempo, cuando Rick aprovechó una floja respuesta del arquero Juan Pablo Cozzani para abrir el marcador.

En el complemento, la “T” liquidó rápidamente el partido. Depietri marcó el 2 a 0 tras una asistencia de Rick en un contraataque, mientras que cinco minutos después el delantero brasileño anotó el tercero con un preciso remate desde afuera del área. El definitivo 4 a 0 llegó a través de Franco Cristaldo, nuevamente luego de una rápida contra.

Con este triunfo, Talleres dejó atrás las derrotas sufridas ante Newell’s y Vélez y alcanzó los tres puntos para ubicarse en el séptimo lugar de la Zona A.

Del lado de Platense, además del duro golpe deportivo, crecen las dudas sobre la continuidad del entrenador Walter Zunino. Tras la goleada, el técnico suspendió la conferencia de prensa y su futuro quedó envuelto en incertidumbre. Mientras el equipo se prepara para afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Coquimbo, la crisis futbolística y el escándalo con los hinchas profundizan un momento que preocupa cada vez más en Vicente López.