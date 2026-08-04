River suma su octavo refuerzo: acuerdo con Olympiakos para sumar a Francisco Ortega, un jugador con pasado en la Selección

Francisco Ortega. Foto: X

En medio de la crisis futbolística que atraviesa tras la Copa del Mundo, River sigue sumandole caras nuevas a Coudet.

Este martes, el Millonario llegó a un acuerdo con el Olympiakos griego para sumar su octavo refuerzo. Se trata de Francisco Ortega, lateral izquierdo para sumar variantes en una zona flaca de la defensa del conjunto del Chacho.

El pase se concretaría en unos 5 millones de euros por el 100% de la ficha. El defensor de 27 años firmará contrato hasta diciembre de 2029.

Francisco Ortega. Foto: X

Pancho llega para pelear el puesto con Marcos Acuña, quien en condiciones óptimas es el dueño de la número 3, pero su endeble salud deportiva hicieron que el Chacho pida una alternativa de calidad.

¿Quién es Francisco Ortega?

Francisco Ortega inició su carrera en 2017, cuando debutó con la camiseta de Vélez para luego ser vendido al club de Grecia en 2023, por 4.5 millones de euros por su pase.

Durante sus tres temporadas en Europa, disputó 107 partidos oficiales, convirtió un gol y registró 8 asistencias, además de obtener una Conference League y tres títulos locales.

Francisco Ortega. Foto: X

En la previa al último Mundial, Ortega fue convocado por Scaloni y también formó parte de la lista preliminar para Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El mensaje de Coudet ante las versiones de renuncia

Eduardo “Chacho” Coudet sacó pecho tras la racha de cinco derrotas consecutivas por torneos de AFA y animó a sus jugadores con la imagen de una pintada callejera: “Los cagones no hacen historia”.

El técnico de 51 años agregó en su estado de WhatsApp : “No escucho y sigo. Al 100 con estos muchachos”.

Mensaje de Eduardo Coudet en su WhatsApp. Foto: X

River no acumulaba cinco derrotas consecutivas desde 1911 y, como la era profesional en Argentina se instauró en 1931, es la primera vez bajo esta norma.

El equipo de Núñez acumula tres caídas en las tres jornadas disputadas del Torneo Clausura, además de las derrotas sufridas ante Belgrano en la final del Torneo Apertura en mayo pasado y ante Aldosivi en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Además, es el único de los 30 equipos de Primera que no ha logrado marcar goles (273 minutos en total) en el actual torneo doméstico.