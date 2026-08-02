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Villa Elvira: detuvieron a los dos hermanos acusados de asesinar a puñaladas a su padrastro y ocultarse en Berisso

Según informaron fuentes policiales, los detenidos son Maximiliano Fernández, acusado de haber cometido la agresión mortal, y su hermano menor de 17 años, quienes permanecían ocultos desde el momento del hecho.

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Detuvieron a los dos hermanos acusados de asesinar a puñaladas a su padrastro en Villa Elvira.
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Los dos hermanos que permanecían prófugos de la Justicia tras el crimen de su padrastro en la localidad platense de Villa Elvira fueron detenidos este domingo por efectivos de la Policía Bonaerense luego de una intensa búsqueda.

La víctima fue identificada como Miguel Eduardo Lazarte, un tatuador de 43 años que murió tras recibir una puñalada en el tórax durante una violenta discusión familiar.

Según informaron fuentes policiales, los detenidos son Maximiliano Fernández (19), acusado de haber cometido la agresión mortal, y su hermano menor de 17 años, quienes permanecían ocultos desde el hecho ocurrido el sábado.

Crimen en Villa Elvira: una discusión familiar que terminó en tragedia

De acuerdo con la investigación, todo se desencadenó en una vivienda ubicada en la zona de 119 y 92, en Villa Elvira, donde se produjo una fuerte discusión entre Lazarte y su pareja. En medio del conflicto intervinieron los hijos de la mujer y la situación derivó en una pelea.

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Detención de los dos hermanos acusados de asesinar a puñaladas a un tatuador en Villa Elvira, La Plata. Foto: NA

Los investigadores sostienen que, en ese contexto, Maximiliano Fernández le asestó una puñalada en el tórax a Lazarte, provocándole una herida de extrema gravedad que resultó fatal. La víctima falleció antes de la llegada de una ambulancia del SAME.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron además que, tras el ataque, Lazarte alcanzó a identificar a su hijastro como el autor de la agresión. Luego del hecho, ambos hermanos escaparon y se inició una búsqueda para dar con su paradero.

Cómo fue la captura de los hermanos acusados del asesinato

La investigación quedó en manos de efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 16ª y del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata, que realizaron diversas tareas de campo y analizaron imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas.

A partir de esas diligencias, los investigadores lograron reconstruir el recorrido de los sospechosos y determinaron que se encontraban ocultos en la vivienda de un familiar, ubicada en 30 y 166, en Berisso.

Policía de La Plata. Foto: Diario Hoy
Los investigadores encontraron a los sospechosos en la vivienda de un familiar en Berisso. Foto: Diario Hoy

Con esa información, los policías montaron una vigilancia encubierta en la zona y este domingo concretaron las detenciones cuando los hermanos intentaban abandonar el lugar donde permanecían escondidos.

Tras las capturas, ambos fueron trasladados a la Comisaría 16ª de Villa Ponsati y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit.

Los acusados serán indagados este lunes en sede judicial, mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio que conmocionó a Villa Elvira.

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