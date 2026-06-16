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Otro policía asesinado: un efectivo recibió un tiro en la cabeza durante un allanamiento por narcotráfico

El hecho ocurrió días después del asesinato del efectivo de la Policía Federal durante un operativo en Rosario.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Facundo Giménez, policía asesinado.
Facundo Giménez, policía asesinado. Foto: redes sociales.
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Un policía fue asesinado durante un operativo antidrogas en la localidad bonaerense de Florencio Varela. Se trata del segundo efectivo que, en los últimos días, murió en circunstancias similares.

El hecho ocurrió durante un allanamiento por narcotráfico en el barrio Pico de Oro. Personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de las comisarías 1ª, 5ª y 6ª fue atacado a tiros por delincuentes que intentaron escapar al verse sorprendidos por el procedimiento.

Facundo Giménez, policía asesinado. Foto: redes sociales.

Según informaron fuentes del caso, el sargento Facundo Giménez corría por un descampado cuando recibió un disparo en la cabeza. Aunque fue trasladado de urgencia al hospital local, los médicos constataron su fallecimiento.

Por el crimen fueron detenidos Lucas Ezequiel S., de 26 años; Juan Daniel P., de 15; y Ricardo Alejandro G., de 28.

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El caso recuerda al ocurrido días atrás en la ciudad santafesina de Rosario, donde el policía federal Rodolfo Manfredi fue asesinado durante una emboscada en el barrio Villa Banana.

Asesinaron a un efectivo de la Policía Federal durante un tiroteo en Rosario

Un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA), identificado como Rodolfo Arnaldo Manfredi, de 30 años, fue asesinado durante un procedimiento realizado en la zona oeste de Rosario. Además, un agente, identificado como Emilio Gómez Villafañe, resultó herido y un hombre fue demorado en el marco de la investigación.

El hecho ocurrió este jueves por la noche en Villa Banana. Según las primeras informaciones, Manfredi patrullaba la zona junto a otros efectivos cuando fueron atacados a tiros. Como consecuencia del enfrentamiento, el policía murió en el lugar y otro agente sufrió heridas, por lo que fue trasladado a un centro de salud.

Rodolfo Arnaldo Manfredi, policía asesinado. Foto: redes sociales.

Los investigadores determinaron además que, al momento de hallar el cuerpo de Manfredi, no tenía su arma reglamentaria, por lo que sospechan que fue sustraída tras el ataque.

Con el avance de la pesquisa, se estableció que un hombre ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con una herida de bala en el tórax, lesión que habría sufrido durante el mismo enfrentamiento.

En ese contexto, la Policía demoró a Juan Carlos M., señalado como la persona que trasladó al herido al hospital. Durante el procedimiento también fue secuestrado un Volkswagen Voyage negro.

Juan Carlos M., uno de los detenidos por el crimen. Foto: Policía de la Provincia de Santa Fe.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Laura Ricardo, quien ordenó distintas medidas para esclarecer el crimen del efectivo. Se supo además que Manfredi integraba el Plan Bandera, el programa impulsado para combatir las bandas narcocriminales en la provincia de Santa Fe.

AsesinatoPolicía asesinadoFlorencio Varela
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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