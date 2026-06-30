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Javier Milei participará por primera vez del acto por el Día de la Independencia de Estados Unidos en la embajada

El Presidente asistirá a la celebración por el 250° aniversario de la independencia estadounidense en la residencia del embajador Peter Lamelas. La actividad comenzará a las 19.15 y participarán de los festejos autoridades nacionales, diplomáticos e invitados especiales.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Javier Milei, presidente de la Nación.
Javier Milei, presidente de la Nación. Foto: REUTERS
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El presidente Javier Milei asistirá este martes por la noche a la celebración del 250° aniversario de la Independencia de Estados Unidos, que se realizará en la residencia del embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas. Se trata de un hecho inédito, ya que será el primer mandatario argentino en participar oficialmente de una ceremonia de estas características.

La actividad comenzará a las 19.15 en la residencia del embajador, donde Milei será recibido por Lamelas para encabezar los festejos junto a autoridades nacionales, diplomáticos e invitados especiales. Según informó la Casa Rosada, la ceremonia incluirá la interpretación de los himnos nacionales de ambos países, discursos institucionales y un espectáculo musical.

La última visita de Milei en EEUU fue en mayo, en la Conferencia Global del Instituto Milken, en Los Ángeles. Foto: REUTERS

La presencia de Milei reafirma el fuerte alineamiento político y estratégico que mantiene con Estados Unidos desde el inicio de su gestión y se produce en un contexto de creciente cooperación bilateral en materia económica, comercial, tecnológica y de defensa.

Antes del acto, Milei le tomará juramento a Diego Santilli

La agenda presidencial comenzará varias horas antes en la Casa Rosada. A las 17.30, Milei encabezará en el Salón Blanco el acto de jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros.

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Tras esa ceremonia, el Presidente se trasladará directamente a la residencia diplomática estadounidense para participar del evento organizado con motivo del Día de la Independencia.

La asistencia a la celebración en Buenos Aires será la antesala de un nuevo viaje oficial de Milei a Estados Unidos. El Presidente ya confirmó que viajará para participar de las actividades centrales por el 4 de julio, fecha en la que se conmemora la firma de la Declaración de Independencia estadounidense. La gira se extendería hasta el 7 de julio.

Diego Santilli jefe de gabinete en lugar de adorni
El actual ministro del Interior asumiría como jefe de Gabinete en lugar de Adorni. Foto: Wikipedia

La primera escala será Nueva York, aunque no se descarta que también visite otras ciudades durante su estadía.

El viaje coincidirá con el desarrollo del Mundial 2026, aunque Milei ya adelantó que no tiene previsto asistir a encuentros de la Selección Argentina durante su permanencia en territorio estadounidense.

Con esta nueva gira, el mandatario habrá realizado 18 viajes a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, una cifra que refleja la prioridad otorgada a la relación bilateral.

Su visita más reciente fue en mayo, cuando participó en la Conferencia Global del Instituto Milken, en Los Ángeles, donde mantuvo reuniones con empresarios, inversores y funcionarios estadounidenses.

Estados Unidos e Israel, los principales aliados de Milei

Desde el comienzo de su gestión, Milei definió a Estados Unidos e Israel como los dos principales socios geopolíticos de la Argentina.

Ese alineamiento se tradujo en múltiples encuentros de alto nivel, ejercicios militares conjuntos, acuerdos de cooperación y una agenda económica orientada a fortalecer el vínculo con Washington y atraer inversiones extranjeras.

En los últimos días, además, se conoció que la Argentina ingresó a Pax Silica, una iniciativa impulsada por Estados Unidos destinada a financiar proyectos estratégicos relacionados con minerales críticos, cadenas de suministro, inteligencia artificial y desarrollo tecnológico.

La incorporación no implica financiamiento automático, pero mejora las posibilidades del país de acceder a futuros fondos e instrumentos financieros promovidos por Washington. Además, posiciona a la Argentina junto a Chile, Costa Rica, El Salvador y Panamá como los representantes latinoamericanos de este esquema de cooperación.

Milei y su vínculo con Israel. Foto: Presidencia

El acercamiento entre ambos gobiernos también se refleja en otras áreas de gestión.

Este lunes, el ministro de Salud, Mario Lugones, anunció la puesta en marcha de un plan de trabajo conjunto entre organismos sanitarios argentinos y estadounidenses para fortalecer la cooperación técnica.

Según explicó el funcionario, el acuerdo permitirá incorporar herramientas utilizadas por organismos de referencia internacional para agilizar los procesos de evaluación, reforzar los controles regulatorios y elevar los estándares de seguridad y calidad de los productos sanitarios.

Javier MileiEstados UnidosGobierno nacional
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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