Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El Gobierno oficializó que avanza en un préstamo de bancos por US$ 5.000 millones

La medida busca reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional mediante préstamos con entidades financieras internacionales que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito. El Poder Ejecutivo formalizó la decisión a través del Boletín Oficial.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Luis Caputo
Luis Caputo Foto: Foto: Agencia NA / Claudio Fanchi
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Gobierno aprobó este lunes la realización de operaciones de financiamiento por hasta US$ 5.000 millones con entidades financieras internacionales mediante el Decreto 478/2026 publicado en el Boletín Oficial.

La medida busca reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional mediante préstamos con entidades financieras internacionales que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.

Javier Milei y Luis Caputo.
Javier Milei y Luis Caputo. Foto: Oficina de Presidencia

El decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales federales y estaduales de Nueva York.

Esta autorización implica que la República Argentina renuncia a oponer la defensa de inmunidad de jurisdicción ante eventuales reclamos producidos en dicha sede judicial vinculados a estos contratos.

Contenido Recomendado

Cambios en el monotributo:cuáles son los nuevos montos de julio 2026 y el trámite obligatorio que deben hacer los contribuyentes

Cambios en el monotributo: cuáles son los nuevos montos de julio 2026 y el trámite obligatorio que deben hacer los contribuyentes

Día del Padre 2026:las ventas cayeron por cuarto año consecutivo pese a los descuentos y las cuotas sin interés

Día del Padre 2026: las ventas cayeron por cuarto año consecutivo pese a los descuentos y las cuotas sin interés
Luis Caputo en Casa Rosada
El Gobierno oficializó que avanza en un préstamo de bancos por US$ 5.000 millones Foto: Noticias Argentinas

A pesar de la prórroga de jurisdicción, la normativa establece límites para resguardar el patrimonio nacional. El artículo 2 detalla que no habrá renuncia a la inmunidad de ejecución sobre una serie de bienes estratégicos, entre los que se destacan:

  • Cualquier reserva o cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
  • Bienes del dominio público situados en territorio argentino.
  • Bienes destinados a servicios públicos esenciales o declarados de utilidad pública por el Congreso.
  • Activos alcanzados por privilegios diplomáticos y consulares.
  • Bienes de carácter militar o bajo control de agencias de defensa y seguridad.
  • Bienes que formen parte de la herencia cultural de la Nación.
  • Impuestos y regalías adeudadas al Estado Nacional.

El Ministerio de Economía será el encargado de determinar los plazos, métodos y monedas para estas operaciones.

Asimismo, queda facultado para designar a las instituciones financieras participantes, suscribir acuerdos, pagar comisiones de mercado y contratar agentes fiscales o calificadoras de riesgo.

Economía argentinaDeudaLuis CaputoMedidas de Gobierno
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Cuánto voy a cobrar de aguinaldo en junio 2026:la guía definitiva para calcularlo en solo 3 pasos

    Cuánto voy a cobrar de aguinaldo en junio 2026: la guía definitiva para calcularlo en solo 3 pasos

  2. Calendario de pagos semanal de ANSES:quiénes cobran desde este lunes 22 de junio con montos y bonos

    Calendario de pagos semanal de ANSES: quiénes cobran desde este lunes 22 de junio con montos y bonos

  3. Cambios en el monotributo:cuáles son los nuevos montos de julio 2026 y el trámite obligatorio que deben hacer los contribuyentes

    Cambios en el monotributo: cuáles son los nuevos montos de julio 2026 y el trámite obligatorio que deben hacer los contribuyentes

  4. Cómo ahorrar casi 50 mil pesos en supermercados los lunes de junio con Banco Nación y la app MODO

    Cómo ahorrar casi 50 mil pesos en supermercados los lunes de junio con Banco Nación y la app MODO

  5. Cuenta DNI lanzó ofertas especiales por el Día del Padre:uno por uno, los descuentos para este domingo 21 de junio de 2026

    Cuenta DNI lanzó ofertas especiales por el Día del Padre: uno por uno, los descuentos para este domingo 21 de junio de 2026
Lo último
También podría interesarte
Política

Elecciones 2027:el plan del Gobierno para esquivar el “efecto PASO” y cuidar la economía

Elecciones 2027: el plan del Gobierno para esquivar el “efecto PASO” y cuidar la economía

Antes de viajar a España, Javier Milei participará junto a Adrián Ravier en un evento de la Fundación Faro

Javier Milei celebró el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia:“El león y el tigre rugen en Latinoamérica”

Cuándo viaja Milei a España:el itinerario del presidente que también incluye desembarcos en Paraguay y Estados Unidos

Economía

El Gobierno oficializó que avanza en un préstamo de bancos por US$ 5.000 millones

El Gobierno oficializó que avanza en un préstamo de bancos por US$ 5.000 millones

Cómo ahorrar casi 50 mil pesos en supermercados los lunes de junio con Banco Nación y la app MODO

Cambios en el monotributo:cuáles son los nuevos montos de julio 2026 y el trámite obligatorio que deben hacer los contribuyentes

Calendario de pagos semanal de ANSES:quiénes cobran desde este lunes 22 de junio con montos y bonos

Internacionales

Feijóo dijo que es indecente que Sánchez siga como presidente en España

Feijóo dijo que es indecente que Sánchez siga como presidente en España

Pedro Sánchez en su peor momento:condenan a 24 años de prisión a su ex ministro de Transportes

Renunció el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer

Empresario y admirador de Trump:quién es Abelardo de la Espriella, el “outsider” que asumirá la presidencia de Colombia