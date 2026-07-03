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Javier Milei analiza viajar al Reino Unido antes de fin de año: sería el primer presidente en más de 25 años en desembarcar en Londres

El mandatario podría liderar un foro de inversiones que prepara Cancillería. Aseguran que la capital británica es un escenario ideal para replicar un evento al estilo “Argentina Week”, que se celebró en Nueva York.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Pablo Quirno y Javier Milei.
Pablo Quirno y Javier Milei. Foto: NA
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Javier Milei trabaja en la posibilidad de viajar a Reino Unido antes de fin de año, en lo que sería la primera visita a Londres de un presidente argentino en más de 25 años.

Se trata de un trabajo de Cancillería, que busca replicar en la capital británica el evento denominado “Argentina Week” en busca de inversiones, similar al que ya se realizó en marzo en Nueva York.

Javier Milei en la "Argentina Week". Foto: Presidencia

En diciembre, el propio Milei había adelantado al medio británico The Telegraph sus intenciones de viajar en abril o mayo de este año y manifestó sus expectativas de reunirse con el primer ministro Keir Starmer y con líderes opositores como el ultraderechista Nigel Farage.

Sin embargo, cuando el viaje se concrete, la reunión será con un premier diferente, ya que Starmer anunció su dimisión como líder del Partido Laborista y dejará el Gobierno cuando su partido elija a un sucesor.

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Keir Starmer, primer ministro británico, en la reunión de "Coalición de los Voluntarios". Foto: REUTERS.
Keir Starmer, primer ministro británico, en la reunión de "Coalición de los Voluntarios". Foto: REUTERS.

Será el regreso a Londres de un presidente argentino desde que Carlos Menem se reunió con el entonces premier Tony Blair y la reina Isabel II en 1998.

Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner visitaron Londres en 2003 y 2009, respectivamente, pero en el marco de cumbres multilaterales (G8 y G20), no como visitas bilaterales.

Carlos Menem junto a Isabell II en Londres.
Carlos Menem junto a Isabell II en Londres. Foto: X

Argentina Week en París

Previamnte, Javier Milei ya confirmó su presencia entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en París, para participar de la Argentina Week en la capital francesa.

Según comunicó el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, el mandatario asistirá para recibir un reconocimiento junto al Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion,“como los dos economistas más influyentes del planeta”.

Javier MileiReino UnidoCancillería
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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