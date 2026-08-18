Así es la estrategia del Gobierno para que el dólar no supere los $1500: la decisión del Tesoro y el Banco Central

Dólar, banco central

El Gobierno profundizó su estrategia monetaria y cambiaria mediante una acción coordinada entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. El esquema persigue un triple objetivo en simultáneo: mantener la cotización del dólar en el techo de los $1500, controlar la tasa de interés en pesos y continuar acumulando reservas internacionales. A pesar de eso, analistas de consultoras privadas coincidieron en señalar que la hoja de ruta elegida por el equipo económico presenta un equilibrio frágil y de acotado alcance temporal.

Uno de los primeros síntomas de las complicaciones para sostener esta triple meta se reflejó en el ritmo de compras de divisas por parte de la autoridad monetaria: el BCRA pasó de adquirir un promedio diario de US$ 103 millones en julio a apenas US$ 33 millones por día en lo que va de agosto, con el fin de no añadir presión compradora sobre la plaza cambiaria.

“La decisión de ‘marcar’ los $1500 como techo de corto plazo para el tipo de cambio también afectó la dinámica de la deuda en dólares, que tuvo un mal desempeño en comparación con sus pares emergentes en las últimas jornadas”, detalló un informe de la consultora 1816.

Santiago Bausili y Luis Caputo. Foto: NA

Para sostener la cotización sin perder el control de la plaza, el Banco Central apela además a la venta de dólar futuro y títulos vinculados a la evolución del tipo de cambio y que busca establecer un piso para la tasa corta en las ruedas Repo de los bancos.

En paralelo, el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo asumió un rol marcadamente más activo en el mercado de cambios y en la administración diaria de los pesos disponibles para colaborar con el plan oficial. Según análisis de la consultora Outlier, el Tesoro interviene de manera puntual en el mercado de dólar al contado, administra las licitaciones de deuda pública y sumó la gestión cotidiana de la liquidez a través de depósitos en entidades financieras.

Esta mecánica quedó al descubierto durante la última licitación de deuda de julio 2026: Economía adjudicó unos $4 billones por encima de los vencimientos, pero en lugar de absorberlos hacia el Banco Central, los dejó depositados en cuentas bancarias para no secar de forma drástica la plaza financiera.

banco Central Foto: Foto generada con IA Canal 26

Alerta de las consultoras por la “opacidad” y el impacto en la inflación: qué dijeron

El nivel de sofisticación del esquema oficial comenzó a generar interrogantes y reparos entre los operadores de la City porteña por la falta de señales unívocas. “La complejidad del esquema tiene un costo directo: la opacidad genera confusión entre los propios operadores del mercado, que no logran distinguir si el objetivo es restringir la liquidez, empinar la curva de pesos, defender el tipo de cambio o las tres cosas simultáneamente. Y cada día que pasa sin una comunicación clara, las teorías se multiplicantes y la eficiencia del régimen se deteriora”, advirtió la firma Outlier.

Por su parte, desde la consultora LCG recordaron que el ancla cambiaria es una pieza clave dentro del programa para contener los precios en un contexto donde el índice inflacionario volvió a mostrar resistencia. “Habrá que ver si, en momentos en donde esa convergencia vuelve a teclear (la inflación cortó tres meses de desaceleración volviendo a ubicarse por encima del 2%), el ancla cambiaria se profundiza y el empuje a la actividad sigue quedando relegado”, especularon los economistas de la firma.