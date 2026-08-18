Cuánto cuesta una porción de entraña con papas asadas en Coraje Milano, el restaurante de Lautaro Martínez en Italia. Foto: Foto: Coraje Milano

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo inauguraron en 2022 Coraje Milano, uno de los restaurantes más comentados en Milán, Italia. El lugar combina sabores argentinos e italianos con una propuesta moderna. En este marco, muchas personas se preguntan de cuánto es el valor de un plato y qué ofrece.

Ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad italiana, el espacio invita a disfrutar de una experiencia gastronómica que rinde homenaje a las raíces de la pareja, con platos tradicionales reinterpretados y recetas cargadas de historia.

Cuánto cuesta una porción de entraña con papas en Coraje Milano

En agosto 2026, el menú ofrece variedad de platos, desde desayunos hasta elaboraciones más gourmet. Entre ellas, se encuentra la porción de entraña, que tiene un costo de 36 euros. Mientras que la guarnición, que en este caso pueden ser papas asadas, salen 8 euros.

Coraje Milano, el restaurante de Lautaro Martínez. Foto: Instagram/coraje.milano

A su vez, las bebidas sin alcohol tienen un valor de entre 5 y 6 euros, pero también se pueden encontrar tragos y cerveza.

Cómo nació Coraje Milano y dónde queda el restaurante de Lautaro Martínez

Coraje Milano abrió sus puertas en 2022 como un proyecto impulsado por el delantero de la Selección argentina y del Inter de Milán junto a su esposa, Agustina Gandolfo. El nombre del restaurante hace referencia al valor y la determinación que marcaron el camino de ambos desde Mendoza hasta Italia.

El local está ubicado en Via Marco Formentini, 9, 20121, una de las calles más emblemáticas de Milán y reconocida por su oferta gastronómica y cultural. El restaurante se caracteriza por un ambiente elegante y contemporáneo, donde predominan los materiales nobles, la iluminación cálida y una cocina abierta que permite observar parte del trabajo de los chefs.

Coraje Milano, el restaurante de Lautaro Martínez. Foto: Instagram/coraje.milano

El restaurante se divide en dos: en la planta baja se sirven desayunos, almuerzos y meriendas, mientras que el piso superior está reservado para las cenas. Allí, los comensales disfrutan de un ambiente que combina un estilo clásico y moderno, con una imponente chimenea que se convierte en el centro de todas las miradas.

Qué ofrece el menú fusión de Coraje Milano, by Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

La cocina de Coraje Milano apuesta por una fusión entre la gastronomía argentina e italiana, combinando ingredientes tradicionales de ambos países con técnicas contemporáneas.

En la carta conviven pastas frescas, risottos, carnes, pescados y entradas de inspiración argentina, como las empanadas. Además, uno de los detalles más emotivos del menú es la tostada con manteca y dulce de leche, creada como un homenaje a la abuela de Agustina Gandolfo y a los desayunos de su infancia.

La propuesta busca ofrecer una experiencia que combine identidad, tradición e innovación, con recetas que reflejan la historia personal de la pareja y el vínculo entre Argentina e Italia.