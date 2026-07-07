Quién es Rodrigo Sbarra: el currículum del funcionario que será el viceministro de Mario Lugones en el Ministerio de Salud

Asumió tras la renuncia de Guido Giana. Foto: Canal Doce Misiones

El Ministerio de Salud de la Nación sumó un nuevo capítulo de recambio en sus filas tras confirmarse la renuncia de Guido Giana, quien se desempeñaba como el segundo del ministro Mario Lugones. El funcionario presentó su dimisión este lunes 6 de julio luego de poco más de ocho meses en el cargo, aduciendo “motivos personales”. Desde los despachos oficiales, buscaron disipar rápidamente cualquier lectura de interna política y confirmaron que su reemplazante será Rodrigo Sbarra, un economista con extenso recorrido en la administración pública que ya formaba parte del equipo como subsecretario de Coordinación Administrativa.

“El Ministerio de Salud de la Nación agradece a Guido Giana por su trabajo, compromiso y profesionalismo durante su gestión. Su aporte fue fundamental para sentar las bases de esta nueva etapa”, manifestaron fuentes oficiales tras la salida del funcionario. La designación de Sbarra será oficializada a través de un decreto que se publicará en las próximas horas. De acuerdo a la cartera sanitaria, este ascenso busca garantizar la continuidad de la línea de trabajo profundizando las políticas de “desburocratización, eficiencia, transparencia y modernización” bajo el mismo equipo técnico que venía operando.

El ahora exfuncionario del Gobierno se desempeñó como viceministro de Salud. Foto: Ministerio de Salud

El perfil de Rodrigo Sbarra, el nuevo viceministro de Salud del Gobierno

Rodrigo Sbarra cuenta con una trayectoria de casi dos décadas vinculada a la gestión pública. Según su perfil profesional, es economista especialista en la implementación de políticas públicas y sus primeros pasos en el Estado nacional se remontan a marzo de 2005, cuando ingresó como asistente en la Unidad Ministro del entonces Ministerio de Economía y Producción. Posteriormente, entre 2009 y 2012, se desempeñó como asesor económico y enlace parlamentario en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, sumando además un paso como consultor externo del INTA para el Programa Global Biopact.

A nivel de gestión local, Sbarra se desempeñó como asesor financiero del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico porteño entre mayo de 2012 y diciembre de 2015. Con el recambio presidencial de ese año, pasó a la órbita nacional bajo el gobierno de Mauricio Macri en el Ministerio de Desarrollo Productivo, donde ejerció primero como subsecretario de Coordinación (2015-2018) y luego como secretario de Coordinación hasta el cierre del mandato en diciembre de 2019.

Asumió en lugar de Guido Giana. Foto: Cuenta de Linkedin de Rodrigo Sbarra

El trasfondo de la salida de Giana en el Ministerio de Salud

La llegada de Sbarra al segundo sillón de la cartera de Salud se da para cubrir el espacio que deja Guido Giana, un exejecutivo del Sanatorio Güemes -propiedad del propio ministro Lugones- que había asumido en noviembre del 2025 tras la abrupta salida de Cecilia Loccisano. Giana, quien además contaba con el respaldo del asesor presidencial Santiago Caputo y registraba antecedentes políticos en el PAMI y como concejal del PRO en el municipio de Presidente Perón, deja su puesto en un clima donde el Gobierno busca mantener total hermetismo.

Con la promoción de Sbarra, quien era el segundo directo de Giana en la Secretaría de Gestión Administrativa, las autoridades ministeriales insistieron en que se mantendrá estrictamente el esquema planificado, buscando clausurar cualquier tipo de especulación que ligue la salida del exfuncionario con supuestas tensiones internas entre las distintas alas de la mesa chica de Balcarce 50.