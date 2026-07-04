Argentina vs Egipto: el antecedente que ilusiona a la Selección antes de los octavos del Mundial

El antecedente entre Argentina y Egipto Foto: REUTERS

Argentina ya tiene rival confirmado para los octavos de final del Mundial 2026: enfrentará a Egipto en un cruce que promete tensión, historia y máxima expectativa. La Selección dirigida por Lionel Scaloni buscará meterse entre los ocho mejores del torneo, mientras que el conjunto africano intentará dar uno de los grandes golpes de la Copa del Mundo.

El partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 se jugará el martes 7 de julio a las 13 horas de Argentina, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador avanzará a los cuartos de final y quedará a solo tres partidos de la gloria máxima.

Argentina vs Egipto, un cruce mundialista con historia favorable para la Albiceleste

Aunque no se trata de un enfrentamiento habitual, el historial entre Argentina y Egipto tiene un dato que ilusiona a los hinchas: la Albiceleste cuenta con antecedentes positivos frente al seleccionado africano.

El registro marca que Argentina ya supo imponerse ante Egipto en distintos contextos. Uno de los primeros antecedentes importantes fue en los Juegos Olímpicos de 1928, cuando el equipo argentino goleó por 6-0 en semifinales. Décadas más tarde, en un amistoso internacional disputado en 2008, Argentina volvió a ganar, esta vez por 2-0.

Medina marcó el único gol del encuentro

Ese historial no define lo que puede pasar en una instancia de eliminación directa, pero sí agrega un condimento especial en la previa. Argentina llega con la presión de ser candidata y campeona defensora, mientras que Egipto aparece como un rival incómodo, físico y con jugadores capaces de lastimar si encuentra espacios.

El antecedente más reciente: Argentina le ganó a Egipto en Tokio 2020

El recuerdo más fresco entre ambos seleccionados se dio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados en 2021. En aquella oportunidad, la Selección Argentina Sub 23 venció a Egipto por 1-0 con gol de Facundo Medina a los 52 minutos.

Ese triunfo fue clave para el equipo dirigido por Fernando Batista, que venía de perder en el debut ante Australia y necesitaba una reacción urgente para seguir con vida en el torneo. Argentina logró imponerse en un partido cerrado, trabajado y con mucha tensión, algo que puede repetirse ahora en el Mundial 2026.

Aquel encuentro dejó una enseñanza clara: Egipto no suele ser un rival sencillo de quebrar. En Tokio, el conjunto africano apostó por el orden defensivo, la intensidad física y las transiciones rápidas. Argentina tuvo que tener paciencia y aprovechar una jugada puntual para quedarse con la victoria.

Por qué el cruce de octavos puede ser más difícil de lo que parece

El hecho de que Argentina tenga antecedentes favorables no significa que el partido esté resuelto. Todo lo contrario: los octavos de final de un Mundial no permiten errores. A partir de esta instancia, un mal arranque, una desconcentración defensiva o una jugada aislada pueden cambiar por completo el destino de una selección.

Egipto llega a este cruce después de eliminar a Australia por penales en los 16avos de final, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y suplementario. Esa clasificación refuerza una característica del equipo africano: sabe sufrir, competir y sostener partidos largos.

Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final. Foto: REUTERS

Argentina, por su parte, avanzó tras vencer a Cabo Verde por 3-2 en un partido exigente y ahora deberá recuperar energías rápidamente para afrontar un duelo de máxima presión en Atlanta.

La clave para Argentina ante Egipto

La gran clave para la Selección Argentina será manejar los tiempos del partido. Frente a un rival que puede cerrarse bien atrás y apostar al contraataque, la Albiceleste necesitará circulación rápida, precisión en los últimos metros y contundencia cuando aparezcan las oportunidades.

Además, será fundamental evitar pérdidas innecesarias en la mitad de la cancha. Egipto suele hacerse fuerte cuando puede correr con espacios, por lo que Argentina deberá sostener el equilibrio entre ataque y defensa. No alcanza con tener la pelota: habrá que ser profundo, ordenado y eficaz.

El antecedente de Tokio 2020 puede servir como referencia. En aquel partido, Argentina dominó varios tramos, pero recién pudo romper el cero en el segundo tiempo. Esa paciencia será otra vez determinante si Egipto plantea un partido cerrado.

El dato que ilusiona a la Selección Argentina

El dato que alimenta la ilusión es contundente: Argentina ya sabe lo que es ganarle a Egipto y nunca perdió en los antecedentes más relevantes del historial entre ambos seleccionados. La goleada de 1928, el triunfo de 2008 y la victoria olímpica de 2021 construyen una tendencia favorable para la Albiceleste.

Claro que el Mundial 2026 representa otro escenario. Esta vez no será un amistoso ni un partido de fase de grupos olímpica: será un cruce de octavos de final, con eliminación directa y un lugar en cuartos como premio.

Argentina y Egipto, por un lugar entre los ocho mejores del Mundial

El próximo Argentina vs Egipto tendrá todos los ingredientes para ser uno de los partidos más atractivos de los octavos de final. De un lado estará la Selección campeona del mundo, con la obligación de seguir avanzando. Del otro, un Egipto competitivo, con hambre de historia y dispuesto a romper los pronósticos.

La historia favorece a Argentina, pero la cancha tendrá la última palabra. La Albiceleste buscará confirmar su jerarquía, aprovechar el antecedente positivo y dar un nuevo paso en el sueño de defender la corona mundial.