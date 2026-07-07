Argentina revivió en 13 minutos: tres goles, una remontada histórica y clasificación agónica

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto. Foto: REUTERS

La Selección argentina volvió a demostrar que en un Mundial nunca se la puede dar por vencida. En una noche cargada de dramatismo, tensión y emoción en Atlanta, el equipo nacional consiguió una de esas victorias que quedan grabadas en la memoria de los hinchas: perdía ante Egipto, había sufrido un golpe anímico enorme tras un penal fallado por Lionel Messi y parecía cerca de despedirse del torneo. Sin embargo, en el tramo final apareció el carácter campeón.

En apenas 13 minutos, Argentina transformó una historia de angustia en una celebración inolvidable. Con goles de Cristian “Cuti” Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, el equipo dirigido por Lionel Scaloni logró un 3-2 épico y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026.

Una noche que empezó cuesta arriba para Argentina

El partido ante Egipto tuvo todos los ingredientes de una definición mundialista. Argentina salió a buscar el protagonismo, pero se encontró con un rival ordenado, intenso y decidido a jugar con la desesperación del campeón. Cada minuto que pasaba aumentaba la tensión, especialmente porque la Selección no encontraba claridad en los metros finales.

El golpe más duro llegó cuando Messi falló un penal en el primer tiempo, una escena poco habitual para el capitán argentino y que pareció marcar emocionalmente el desarrollo del encuentro. Egipto resistía, ganaba confianza y obligaba a Argentina a jugar contra el marcador, contra el reloj y contra sus propios nervios.

Pero si algo caracteriza a este ciclo es la capacidad para competir hasta el último segundo. Lejos de resignarse, el equipo mantuvo la búsqueda, adelantó líneas y empezó a empujar con más corazón que precisión. La gente también jugó su partido: las tribunas argentinas en Atlanta no dejaron de alentar ni siquiera en el momento más complicado.

Cuti Romero encendió la ilusión en el momento justo

Cuando el panorama parecía cada vez más oscuro, apareció Cuti Romero. A los 79 minutos, el defensor marcó el descuento y cambió por completo el clima del partido. Ese gol no solo achicó la diferencia: también le devolvió a Argentina la confianza necesaria para ir por más.

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Desde ese instante, Egipto empezó a retroceder y la Selección sintió que la remontada era posible. El estadio pasó de la preocupación a la esperanza. Cada centro, cada recuperación y cada ataque argentino se vivieron como una final dentro de la final.

Messi tuvo revancha y puso de pie a todo el estadio

Después del penal fallado, todos los ojos estaban puestos en Lionel Messi. Y como tantas veces en su carrera, el capitán encontró la manera de responder cuando el equipo más lo necesitaba. Poco después del gol de Romero, Messi marcó el empate y desató una explosión emocional entre los jugadores y los hinchas argentinos.

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto. Foto: REUTERS

Fue mucho más que un gol: fue una revancha personal y colectiva. Argentina pasaba de estar al borde de la eliminación a quedar a un paso de una remontada histórica. El empate desarmó el plan de Egipto y terminó de inclinar el partido hacia el lado argentino.

Enzo Fernández firmó el 3-2 y una clasificación inolvidable

La locura llegó en tiempo de descuento. A los 92 minutos, Enzo Fernández apareció para convertir el 3-2 definitivo y completar una remontada que ya forma parte de las grandes noches mundialistas de Argentina.

Enzo Fernández, la figura de la Selección Argentina en el triunfo ante Egipto en los octavos del Mundial 2026. Foto: Reuters (Brett Davis)

El festejo fue total. Los jugadores corrieron a abrazarse, el banco explotó y las tribunas se transformaron en una fiesta celeste y blanca. En cuestión de minutos, la Selección había pasado del silencio tenso a una celebración descontrolada.

Argentina, otra vez entre los ocho mejores del mundo

Con este triunfo, Argentina se metió en los cuartos de final del Mundial 2026 y mantuvo vivo el sueño de seguir defendiendo su lugar entre los grandes candidatos del torneo. Según la información publicada, el próximo rival saldrá del cruce entre Colombia y Suiza, mientras el equipo de Scaloni ya piensa en el desafío del sábado.

La victoria ante Egipto no fue solo un resultado: fue una prueba de carácter. Argentina sufrió, resistió y volvió a levantarse cuando parecía no quedar margen. En un Mundial donde cada detalle pesa, esta remontada puede convertirse en un punto de quiebre emocional para lo que viene.

Por qué esta remontada puede marcar el Mundial de Argentina

Hay partidos que se ganan con fútbol y otros que se ganan con convicción. El triunfo ante Egipto tuvo algo de ambos, pero sobre todo dejó una señal poderosa: Argentina sigue viva, cree hasta el final y tiene jugadores capaces de cambiar la historia en cualquier momento.

Romero abrió la puerta, Messi se tomó revancha y Enzo Fernández terminó de escribir una página inolvidable. En Atlanta, la Selección volvió a demostrar que su identidad competitiva sigue intacta. Y ahora, con el envión de una noche épica, el sueño mundialista continúa más fuerte que nunca.