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“Argentina no es invencible”: la frase del DT de Suiza que enciende la previa de los cuartos de final del Mundial 2026

Tras eliminar a Colombia por penales, el entrenador de Suiza comenzó a vivir la previa del duelo ante la Selección Argentina por los cuartos de final. Aunque destacó la jerarquía del vigente campeón, aseguró que su equipo tiene argumentos para competir e intentar dar la sorpresa.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Murat Yakin aseguró que Argentina "no es invencible" y anticipó un duelo de alto nivel táctico por los cuartos de final del Mundial 2026.
Murat Yakin aseguró que Argentina "no es invencible" y anticipó un duelo de alto nivel táctico por los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: X (Twitter).
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La clasificación de Suiza a los cuartos de final del Mundial 2026 ya puso en marcha la cuenta regresiva para uno de los cruces más esperados. Luego de eliminar a Colombia en la definición por penales, el entrenador suizo, Murat Yakin, comenzó a analizar el duelo frente a la Selección Argentina y dejó un mensaje que rápidamente generó repercusión.

El combinado europeo enfrentará al vigente campeón del mundo este sábado, desde las 22 (hora argentina), en Kansas City, con un lugar en las semifinales del Mundial 2026 en juego.

Mundial 2026, Colombia vs. Suiza.
Suiza eliminó a Colombia en la definición por penales y ahora buscará dar el golpe frente al vigente campeón del mundo. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Murat Yakin confía en dar el golpe ante Argentina

En la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre Colombia, Yakin reconoció la jerarquía del rival, aunque dejó en claro que su equipo afrontará el compromiso convencido de que puede dar la sorpresa.

“Ahora jugaremos contra el campeón del mundo y esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible. Creo que hemos trabajado muy duro y ahora tenemos esta oportunidad. Por supuesto que trataremos de vencer al campeón, afirmó el entrenador.

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El entrenador suizo destacó la madurez de su plantel y afirmó que su equipo tiene las condiciones para competir de igual a igual con la Selección argentina. Foto: X (Twitter).

Además, adelantó que el encuentro tendrá un importante componente estratégico. “Va a ser un partido muy interesante. Desde el punto de vista táctico, intentaremos competir contra el campeón vigente. Y esto va a ser increíble”, sostuvo.

El DT también destacó el crecimiento de su plantel y la confianza con la que afrontará el desafío. “Para nosotros es un sueño. Argentina nos espera”, expresó.

Y completó: Tenemos las cualidades en la cancha, y creo que hoy se pudo comprobar. La madurez de nuestros jugadores, la calidad de los jugadores. Creo que podemos lograr grandes cosas con este equipo”.

El técnico de Suiza, Murat Yakin. Foto: X (Twitter).

Cómo llega Suiza al partido de cuartos de final

El seleccionado suizo obtuvo su clasificación tras igualar sin goles frente a Selección de Colombia durante los 120 minutos y luego imponerse por 4-3 en la definición desde el punto del penal.

El desgaste físico podría convertirse en un factor importante de cara al cruce con Argentina, ya que Suiza debió disputar tiempo suplementario, mientras que el equipo dirigido por Lionel Scaloni también llega tras un exigente compromiso frente a Selección de Egipto.

En la fase de grupos, los europeos finalizaron primeros del Grupo B con siete puntos, luego de empatar con Selección de Qatar, golear a Selección de Bosnia y Herzegovina y vencer a Selección de Canadá. Posteriormente eliminaron a Selección de Argelia en los dieciseisavos de final y dejaron en el camino a Colombia en octavos.

Suiza vs Colombia por los 8vos de final. Foto: REUTERS

Ricardo Rodríguez también elogió a la Scaloneta

Las declaraciones de Yakin fueron acompañadas por los elogios del experimentado lateral izquierdo Ricardo Rodríguez, quien reconoció el potencial del conjunto argentino en la previa del partido.

El defensor aseguró que Argentina es “un equipazo, con jugadores muy fuertes y un buen entrenador”, y destacó especialmente la presencia de Lionel Messi, a quien definió como “el mejor”.

Con ese escenario, Argentina y Suiza protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final, con el seleccionado de Scaloni buscando un nuevo paso hacia la defensa del título mundial y los europeos ilusionados con dar uno de los grandes golpes del campeonato.

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección Suecia
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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