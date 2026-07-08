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Caso Loan Danilo Peña: declara el padre de uno de los acusados y las dos tías del niño en el juicio por su desaparición

Hasta el momento, ninguno de los acusados rompió el pacto de silencio. El menor desapareció el 13 de junio de 2024 en Corrientes y desde entonces no se sabe nada de él.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Loan desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de julio.
Loan desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de julio. Foto: Canal Abierto
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Continúa el juicio en la provincia de Corrientes por la desaparición de Loan Danilo Peña, quien falta de su hogar desde el 13 de junio de 2024 sin dejar ningún tipo de rastros. La jornada del miércoles será importante, ya que en la novena audiencia, prestarán testimonios el padre de uno de los acusados y dos tías del niño.

Los llamados al estrado a declarar hoy, serán las tías Gabina Valeria Noguera y Lidia Isabel Noguera, sumado a Alfonso Benítez, padre del acusado Antonio Benítez. Por el momento ninguno de los implicados rompió el pacto de silencio y hay hermetismo con el paso de las audiencias sobre si alguno de los acusados de la causa principal decidirá hablar ante el Tribunal.

Loan Danilo Peña. Foto: NA
Loan Danilo Peña. Foto: NA

En la investigación principal están acusados el ex comisario Walter Maciel; a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; a su marido, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; a Laudelina Peña, tía del menor; a su esposo, Antonio Bernardino Benítez; a Mónica Del Carmen Millapi; y a Daniel “Fierrito” Ramírez.

En tanto, en la causa paralela son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.

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Loan Danilo Peña. Foto: NA
Loan Danilo Peña. Foto: NA

Por qué Laudelina Peña se negó a declarar en la causa

La semana pasada, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dictó un cuarto intermedio para que asumiera la nueva defensa de Esteban Federico Rossi Colombo, uno de los imputados. Este miércoles, se retomó el debate oral y público y existía una gran expectativa por la declaración de Laudelina Peña, quien finalmente rechazó ser indagada por la Justicia.

La tía de Loan es una de las principales acusadas del caso. En este momento, se encuentra detenida en el Complejo Penitenciario Federal N°6 de Luján de Cuyo por “sustracción y ocultamiento de menor”. La mujer estuvo presente en aquel almuerzo en el paraje El Algarrobal, organizado por su madre Catalina. Se cree que Peña tuvo un rol fundamental, además, en desviar la investigación y la búsqueda de su sobrino de 4 años. José, padre de Loan, aseguró que la mujer “ya no pertenece a la familia” y que espera que diga la verdad durante el juicio.

Laudelina Peña está detenida en el Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo. Foto: Google

La querella y la Fiscalía que investiga el caso buscaban que la declaración de Laudelina Peña se diera este miércoles 24 de junio durante la tercera audiencia. Sin embargo, la abogada de la imputada, Mónica Chrivin, confirmó que la acusada no quiso ampliar su indagatoria frente a los magistrados del Tribunal de Corrientes.

Esta decisión no cayó nada bien en el entorno de la familia de Loan, pues la defensa de la imputada había asegurado que Laudelina iba a declarar con el objetivo de dar su versión de los hechos.

Loan Danilo PeñaJuicioCorrientes
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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