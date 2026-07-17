MetLife Stadium: así es el increíble estadio donde Argentina y España jugarán la final del Mundial 2026

MetLife Stadium, el estadio donde se jugará la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Foto: Reuters

El Mundial 2026 ya tiene definido el escenario para su partido más importante. El próximo 19 de julio, Argentina y España se enfrentarán en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey), en la gran final de una histórica Copa del Mundo, la primera que reunió a 48 selecciones y alcanzó un total de 104 partidos.

Bajo la denominación oficial de Estadio Nueva York/Nueva Jersey durante el torneo, el recinto estadounidense será el encargado de bajar el telón del campeonato más grande de la historia del fútbol, con la expectativa de más de 82.500 espectadores y millones de personas siguiendo la transmisión alrededor del mundo.

Mundial 2026: los partidos que se jugaron en el MetLife Stadium

Durante la fase de grupos, el MetLife Stadium albergó el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos, la goleada de Suecia por 5-1 ante Túnez, la victoria de Francia 3-1 sobre Senegal, el triunfo de Noruega 3-2 frente a Senegal, el sorpresivo éxito de Ecuador 2-1 ante Alemania y la victoria de Inglaterra por 2-0 contra Panamá.

En las rondas de eliminación directa, el estadio fue escenario del contundente triunfo de Francia por 3-0 frente a Suecia en los dieciseisavos de final, mientras que en octavos de final vio una de las grandes sorpresas del torneo cuando Noruega eliminó a Brasil tras imponerse por 2-1.

MetLife Stadium será el encargado de bajar el telón del campeonato más grande de la historia del fútbol. Foto: Reuters

El broche de oro llegará este domingo 19 de julio, a partir de las 16:00 (hora argentina), cuando el recinto reciba la definición del título mundial entre la Selección Argentina y el combinado español.

Cómo es el MetLife Stadium, la sede de la final del Mundial 2026

Inaugurado en 2010 para reemplazar al antiguo Giants Stadium, el MetLife fue construido dentro del complejo Meadowlands, a unos ocho kilómetros de Manhattan, aunque administrativamente pertenece al estado de Nueva Jersey.

El estadio cuenta con capacidad para más de 82.500 espectadores, no posee techo retráctil y dispone de un innovador sistema de iluminación LED que permite modificar la apariencia de su fachada según el evento que se dispute. Su diseño combina elementos modernos y tradicionales, con una estructura de acero expuesto, amplias superficies vidriadas y paneles de aluminio iluminados.

El MetLife Stadium cuenta con capacidad para más de 82.500 espectadores y no posee techo retráctil. Foto: Reuters

Además, se trata de uno de los pocos estadios de la NFL compartidos por dos franquicias: los New York Giants y los New York Jets, una particularidad que también influyó en su concepción arquitectónica.

Cuánto costó construir el MetLife Stadium

La construcción del MetLife Stadium demandó una inversión cercana a los 1.600 millones de dólares, una cifra que lo convirtió en el estadio más caro de Estados Unidos al momento de su inauguración.

Entre sus principales características se destacan los 218 palcos de lujo, cuatro pantallas gigantes de alta definición y diferentes espacios premium distribuidos en todo el complejo.

La construcción del MetLife Stadium demandó una inversión cercana a los 1.600 millones de dólares. Foto: Reuters

Con vistas al Mundial 2026, el escenario fue adaptado para cumplir con los requisitos de la FIFA. Entre las modificaciones más importantes se encuentran la ampliación del campo de juego y la reconfiguración de sectores del anillo inferior mediante un sistema modular de asientos.

Los eventos más importantes que albergó el MetLife Stadium

Mucho antes de ser elegido para recibir la final del Mundial 2026, el MetLife Stadium ya había sido sede de algunos de los eventos deportivos más relevantes celebrados en Estados Unidos.

En 2014 organizó el Super Bowl XLVIII, partido en el que los Seattle Seahawks derrotaron a los Denver Broncos para conquistar el título de la NFL. Posteriormente, también recibió encuentros de la Copa América Centenario 2016 y de la Copa América 2024, incluyendo partidos de fase de grupos y cruces eliminatorios.

En 2014, el MetLife Stadium organizó el Super Bowl XLVIII, donde Seattle Seahawks derrotó a Denver Broncos. Foto: Reuters

Además, el recinto fue sede habitual de amistosos internacionales de selecciones europeas y sudamericanas durante fechas FIFA, con la participación de equipos de primer nivel como Argentina, Brasil, Alemania y España.

El historial de la Selección Argentina en el MetLife Stadium

Para la Selección Argentina, el MetLife Stadium representa un escenario cargado de recuerdos, tanto positivos como dolorosos. Uno de los momentos más recordados ocurrió en junio de 2012, cuando la “Albiceleste” derrotó 4-3 a Brasil en un amistoso histórico marcado por una actuación estelar de Lionel Messi, autor de tres goles.

Sin embargo, también fue el lugar de una de las mayores frustraciones del seleccionado nacional. En junio de 2016, Argentina cayó por penales ante Chile en la final de la Copa América Centenario, en una derrota que dejó una profunda huella en el equipo.

La historia reciente ofrece recuerdos más alentadores. Durante la Copa América 2024, la “Albiceleste” volvió a jugar en este estadio y consiguió un triunfo por 1-0 frente a Chile en la fase de grupos. Más adelante, en ese mismo certamen, derrotó 2-0 a Canadá en semifinales para asegurar su clasificación a la final mundialista.