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El Gobierno prometió colaborar con la causa AMIA tras el reclamo en el acto central: con qué puede avanzar

El oficialismo habló de colaboración pero desde el oficialismo aseguran que no hay nuevos proyectos legislativos como los que solicitó Osvaldo Armoza. El avance del juicio en ausencia.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Javier Milei en el acto de los 32 años del atentado de la AMIA.
Javier Milei en el acto de los 32 años del atentado de la AMIA. Foto: EFE
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Luego del acto central por el 32° aniversario del atentado a la AMIA, en el que el titular de la entidad Osvaldo Armoza denunció que la causa “parece cajoneada” y pidió mayor seguridad en la Triple Frontera, el Gobierno recogió el guante y prometió colaborar en la causa que investiga uno de los hechos más tristes de la historia de nuestro país.

“Nos pareció bien que haga las demandas que haya considerado pertinentes. Creo que desde AMIA y desde toda la comunidad judía saben que en esta gestión encuentran un apoyo sustancial”, afirmó un importante funcionario de la Casa Rosada en declaraciones recogidas por el medio Infobae.

Acto a 32 años del Atentado a la AMIA.
Acto a 32 años del Atentado a la AMIA. Foto: NA

Sin embargo, desde el oficialismo aseguran que no hay proyectos en materia de lucha contra el terrorismo que puedan ser tratados en el Congreso. “Sacamos la Ley de Juicio en Ausencia. Más no podemos hacer por el momento. Entendemos si creen que no tuvo los resultados esperados, pero hay buena predisposición de nuestro lado”, afirmaron.

El discurso del titular de la entidad

Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA, inició su discurso afirmando que, “luego de 32 años, el terrorismo asesino” no logró “vencer” a la comunidad: “Nos dejó una herida profunda, pero estamos de pie y seguiremos de pie”.

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Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA, en el acto por los 32 años del atentado.
Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA, en el acto por los 32 años del atentado. Foto: NA

Luego, Armoza centró su lectura en la investigación a la que consideró que se encuentra estancada en la Justicia federal y a la espera de destrabarse el juicio en ausencia para los implicados.

“Durante este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada”, afirmó el titular de la mutual de la comunidad judía.

Acto a 32 años del Atentado a la AMIA.
Acto a 32 años del Atentado a la AMIA. Foto: NA

Armoza instó a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que integran Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, a que resuelvan la validez del juicio en ausencia. “No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos”, agregó Armoza.

También apuntó contra el juez Daniel Rafecas quien tiene a cargo la instrucción de la causa: “Debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando”.

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