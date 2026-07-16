A 32 años del atentado, AMIA presentó su campaña institucional para reivindicar la memoria y exigir justicia

AMIA publicó un video a poco de cumplirse un nuevo aniversario del atentado. Foto: AMIA

Al cumplirse 32 años del atentado perpetrado contra la sede de la AMIA, la institución volvió a poner en primer plano “Hoy no podemos perder, la memoria”, una profunda producción audiovisual que invita a reflexionar sobre la ausencia, el paso del tiempo y todas aquellas experiencias que las 85 personas asesinadas no pudieron compartir con sus seres queridos.

La pieza toma como punto de partida Muchachos, la canción de La Mosca que se transformó en el símbolo de la pasión popular de la Selección Argentina durante el Mundial de Qatar 2022, pero esta vez, con una letra adaptada.

A través del relato de diversos actores que miran fijo a la cámara, muchos de ellos vistiendo la camiseta de la Selección Argentina, el video va hilvanando el contraste entre la alegría de los que nos quedamos y el vacío de los que partieron antes de tiempo: “En Argentina nacieron. Y alguno en otro lugar. Tierra de Diego y Lionel, al que no llegaron a conocer. De los pibes de Malvinas que, como a ellos, jamás olvidaré. No te lo puedo explicar. Es difícil de entender. Las finales que perdimos… no las llegaron a ver”.

La letra continúa con un mensaje que abraza a las distintas generaciones cuyas vidas e ilusiones fueron truncadas de golpe aquella mañana de julio: “Muchachos, chicas, abuelos, niños, a quienes les cortaron cualquier tipo de ilusión. La de ganar la tercera. La de ser campeón mundial. Y al Diego en la tierra lo podían ver. Con don Diego y con la Tota. Sin imaginar lo que años después haría Lionel”.

El momento culminante del video llegó con la participación de Jennifer Dubin, la única persona de la pieza que no es actriz. Jennifer tenía apenas ocho años cuando el coche bomba destruyó el edificio de la mutual judía y le arrebató a su papá, Norberto Dubin, quien se desempeñaba en el área de Sepelios de la institución.

Su voz, firme pero cargada de emoción, le puso nombre y apellido a la herida abierta. “En la final con los brazucas, tampoco estaba mi papá”, expresó Jennifer en alusión a la histórica consagración en el Maracaná, un testimonio que cobra una fuerza aún mayor considerando que el video vio la luz originalmente en el Día del Padre.

La producción cerró con el relato del actor Federico D´Elía, quien concluyó con un llamado al compromiso de toda la sociedad: “El 18 de julio de 1994, 85 personas fueron asesinadas en el atentado a la AMIA. Se perdieron todo lo que vino después. Y también de acompañarnos esta vez. Por ellos, por ellas, no podemos perder… la memoria”.

La institución realizó una pieza audiovisual a 32 años del atentado. Foto: AMIA

Desde la conducción de AMIA explicaron el profundo trasfondo ético y humano que persigue esta pieza, desarrollada junto a la agencia From, dirigida por Lucas Fossati y musicalizada por Bigotes Music. “Cuando decimos que hoy no podemos perder la memoria, hablamos de no olvidar que detrás de cada una de las 85 víctimas había una vida, una historia, proyectos, afectos y sueños que fueron brutalmente interrumpidos”, indicaron.

“Ellos no pudieron vivir nada de lo que vino después. Nosotros sí. Por eso tenemos la responsabilidad de recordarlos, de transmitir sus historias y de seguir reclamando justicia. La memoria es el puente que los mantiene presentes entre nosotros”, remarcaron desde AMIA.

Acto Central a 32 años del atentado a la AMIA: por qué se realiza este viernes 17 de julio

Bajo el mismo lema de la campaña, “Hoy no podemos perder, la memoria”, la comunidad se congregará nuevamente en Pasteur 633 en el tradicional Acto Central. Debido a que el aniversario exacto -18 de julio- coincide con el día sagrado de descanso de la religión judía, la conmemoración se adelantará de manera excepcional para este viernes 17 de julio.

El acto dará inicio a las 9:53 de la mañana, la hora exacta en la que la bomba estalló y cambió la historia argentina para siempre. Se espera una masiva concurrencia de familiares, dirigentes y ciudadanos unidos en el histórico reclamo contra la impunidad y a favor de la justicia.