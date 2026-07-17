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Un reconocido influencer colombiano, rendido ante Messi y la Selección argentina: “Hay que mirar y aprender”

Zebas Arcila, popular en Instagram y Youtube, quedó maravillado con la reacción de la Scaloneta ante Inglaterra. Escuchalo en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra.
Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra. Foto: EFE
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El histórico triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 maravilló al mundo fútbol entero y las reacciones llegaron desde todas partes del planeta.

Desde Colombia, muchas veces rivales pero también desde un respeto mutuo por la historia de ambas selecciones, llegó el video de Zebas Arcila, un popular en Instagram y Youtube.

“Alguien explíqueme. Alguien que en los comentarios me explique. ¿Qué acabamos de ver? Muchachos, ya. Ya. Ya nos toca dejar de criticar a la selección argentina. Colombianos, mexicanos, uruguayos, venezolanos, como se llame. De donde sea usted, mi hermano. Ya, muchachos. Ya. De verdad. ¿Qué nos toca? Mirar y aprender. Duélale al que le duela. Mirar y aprender. Muchachos, hay que morir en la cancha como muere esa gente“, inició en su video publicado en su cuenta de Instagram.

“Hay que tener orgullo y hay que tenerlas bien puestas. Es hermoso ver jugar a esta selección argentina. Cualquier persona que disfrute el fútbol lo va a decir, lo va a reconocer. Es hermoso ver jugar a esta gente al fútbol. Es una locura el condimento que le dan a los mundiales. ¡Qué aburrido sería un mundial sin esta gente! Sin todo el mundo hablando, criticando, inventando, calumniando. Esta gente sigue, dele, reme, para adelante", continuó.

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“Los critican, inventan teorías de la conspiración. Hablan mal de Messi, hablan mal de los argentinos. Se burlan, dicen una cosa, dicen la otra, inventan mentiras. Y esta gente, sorda, dele, dele. Y Messi, ¿qué más se puede decir ya? ¡Que miras, bobo! Tres finales del mundo para esta cabra. Se dice muy rápido, tres finales del mundo. Un muchacho de 39 años que a su edad nos sigue regalando semejantes joyas“, afirmó.

“Dos asistencias, aparece cuando su equipo más lo necesita. Siempre está ahí nos deja jugadas como esta. Es un espectáculo, es el mejor jugador de la historia”, completó.

Cristian Romero y Lisandro Martínez junto a Lionel Messi tras el triunfo ante Inglaterra.
Cristian Romero y Lisandro Martínez junto a Lionel Messi tras el triunfo ante Inglaterra. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Una nueva muestra de carácter del equipo de Scaloni caló hondo en todos los futboleros. Queda un paso más para volver a al gloria pero este equipo dejó bien alto el escudo y el nombre de nuestro país.

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Matias Greisert
Matias Greisert

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