Iker Casillas calentó la previa de la final del Mundial y ya ve a España campeón: “No habrá cuarta estrella”

Iker Casillas. Foto: X

Iker Casillas, leyenda de la Selección de España y el arquero titular del único título mundial de la Furia, en Sudáfrica 2010, realizó picantes posteos tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 y calentó la previa.

Apenas finalizado el partido, el ex arquero del Real Madrid volvió a cargar contra Inglaterra y consideró que el equipo de Tuchel fue responsable directo de su eliminación.

“Inglaterra ha perdido el partido ella sola con su planteamiento. Ha dejado hacer en todo momento a Argentina durante 30 minutos. No puede ser. Final España contra Argentina. Será increíble”, expresó.

Luego, Casillas empezó a palpitar la gran definición y dejó en claro que confía en España para evitar una nueva consagración argentina.

“No vais a bordar la cuarta estrella”, escribió el histórico arquero español, en referencia a la posibilidad de que la Selección argentina consiga su cuarto título mundial, a un posteo del actor y youtuber Jero Freixas

Minutos más tarde, reforzó el mensaje con otra publicación todavía más directa: “No habrá una cuarta estrella. ¡Vamos a por la segunda! ¡Vamos España!”.

Los posteos del ex capitán español rápidamente generaron repercusión entre los hinchas argentinos, que recordaron los numerosos cruces que Casillas tuvo ante Lionel Messi durante sus años como arquero del Real Madrid.

Argentina y España jugarán la final del Mundial 2026, en un duelo que ya empezó a tomar temperatura desde las redes sociales y que tendrá frente a frente al campeón del mundo vigente contra una selección española que buscará su segunda estrella.

España vs Argentina, por la final del Mundial 2026. Foto: Canal26.com

Su fallido pronóstico en cuartos de final

Días atrás, el histórico uno español había puesto en duda la solidez del equipo de Lionel Scaloni en la previa al choque contra Suiza, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo que se realiza en Estados Unidos, México y Canadá.

“No dará la sorpresa Suiza en semifinales, ¿no? Siempre hay un favorito que se cae…”, escribió en sus redes sociales minutos antes de comience el choque entre argentinos y helvéticos.

Finalmente, el equipo nacional se clasificó a las semifinales del Mundial 2026, tras derrotar por 3 a 1 a Suiza en tiempo suplementario.

El elenco albiceleste se impuso con goles de Alexis Mac Allister, a los 10 minutos del primer tiempo, Julián Álvarez a los 7 minutos del segundo tiempo suplementario, y Lautaro Martínez, a los 16 del mismo período, que le dieron el pase para jugar ante Inglaterra.

El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza. Foto: REUTERS

En tanto, Suiza había igualado de manera transitoria por intermedio de Dan Ndoye, a los 22 minutos del complemento, pero luego se quedó con diez jugadores por la expulsión de Breel Embolo, a los 27 de la segunda etapa.