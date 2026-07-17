Confiterías emblemáticas de Buenos Aires: un recorrido por la historia gastronómica de la ciudad

Fundada en 1884, destaca por su arquitectura de estilo europeo Foto: Instagram @vivamosba

Buenos Aires tiene esquinas que no solo se caminan: se saborean. Entre vitrales, mármoles, boiseries, mozos de oficio y mesas donde alguna vez se cruzaron escritores, músicos, políticos y vecinos, las confiterías emblemáticas de Buenos Aires conservan una parte esencial de la memoria porteña. No son simples lugares para tomar café: son verdaderos escenarios de la historia gastronómica, social y cultural de la Ciudad.

El Gobierno porteño reconoce a muchos de estos espacios como Bares Notables, una categoría que distingue a bares, billares y confiterías por su antigüedad, arquitectura, tradición o relevancia cultural. En la Ciudad, estos establecimientos fueron punto de encuentro de músicos, escritores, actores y figuras de la vida política, y forman parte del patrimonio cultural porteño.

Las Violetas, el lujo de Almagro que sobrevivió al tiempo

En la esquina de Rivadavia y Medrano, Las Violetas es una postal viva de Almagro. Fue inaugurada el 21 de septiembre de 1884 por Felman y Rodríguez Acal, y con el paso de los años se convirtió en una de las confiterías más queridas de Buenos Aires. Su nombre, según la tradición, estaría vinculado a los canteros con violetas que decoraban su frente.

Fue declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad Foto: Instagram @vivamosba

El esplendor de Las Violetas se consolidó en la década de 1920, cuando fue remodelada con vidrios curvos, vitrales, pisos de mármol italiano, arañas de bronce y detalles de inspiración europea. Sus vitrales, uno de sus grandes sellos visuales, fueron colocados en 1928 y estuvieron a cargo de Antonio Estruch, quien también había trabajado en piezas vinculadas al Café Tortoni.

Por sus mesas pasaron nombres fundamentales de la cultura argentina, como Roberto Arlt, Alfonsina Storni, Carlos Gardel, Irineo Leguisamo y Arturo Frondizi. Incluso las Abuelas de Plaza de Mayo llegaron a reunirse allí de manera clandestina durante la última dictadura, simulando festejos, en busca de caminos para recuperar a sus nietos desaparecidos.

Café Tortoni, el templo porteño que nació en 1858

Si hay una confitería que funciona como símbolo universal de Buenos Aires, esa es el Café Tortoni. Fundado en 1858, es considerado el café más antiguo de la Ciudad y uno de los grandes emblemas de la Avenida de Mayo. Su nombre remite al célebre Café Tortoni de París, punto de reunión de la elite cultural francesa del siglo XIX.

Café Tortoni Foto: Instagram @grancafetortoni

El Tortoni comenzó en la zona de Esmeralda y Rivadavia, pero en 1880 se trasladó a su ubicación actual. Luego, con la apertura de la Avenida de Mayo, sumó una fachada de inspiración francesa diseñada por el arquitecto Alejandro Christophersen, finalizada en 1898.

Sus mesas de mármol fueron testigos de tertulias inolvidables. Allí pasaron Jorge Luis Borges, Carlos Gardel, Luigi Pirandello, Federico García Lorca, Julio Cortázar, Arthur Rubinstein y Benito Quinquela Martín, entre otras figuras. En su subsuelo todavía se realizan espectáculos de tango y jazz, manteniendo vivo ese espíritu de café cultural que lo convirtió en leyenda.

Confitería del Molino, el palacio Art Nouveau frente al Congreso

Frente al Congreso Nacional, la Confitería del Molino es una de las joyas arquitectónicas más impactantes de la Ciudad. Sus orígenes se remontan a mediados del siglo XIX, cuando Constantino Rossi y Cayetano Brenna abrieron la Confitería del Centro. En 1866 pasó a llamarse Antigua Confitería del Molino, en homenaje al primer molino harinero a vapor de Buenos Aires.

Ubicada frente al Congreso Nacional, la Confitería del Molino reabrió sus puertas para visitas guiadas mientras avanza su proceso de puesta en valor. Foto: GCBA

El edificio actual, ubicado en la esquina de Rivadavia y Callao, fue inaugurado el 9 de julio de 1916, en coincidencia con el Centenario de la Independencia. Diseñado por el arquitecto Francesco Gianotti, se transformó en un emblema del Art Nouveau argentino, con mármoles, vitrales, bronces, cerámicas y detalles importados.

El Molino fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997, el mismo año en que cerró sus puertas. Tras décadas de deterioro, el edificio fue transferido al Congreso en 2014 y comenzó un extenso proceso de recuperación patrimonial. Actualmente puede conocerse a través de la llamada “Experiencia Molino”, visitas guiadas gratuitas con inscripción previa.

La Ideal, la confitería que volvió a brillar

En Suipacha 384, a metros del Obelisco, la Confitería La Ideal resume el esplendor de la Belle Époque porteña. Fue fundada en 1912 por el inmigrante español Manuel Rosendo Fernández, quien imaginó un espacio de lujo con materiales y detalles europeos.

Confitería La Ideal. Foto Instagram.

La Ideal cerró en 2017 y reabrió en noviembre de 2022 tras una restauración minuciosa de más de 2.000 metros cuadrados. Se recuperaron bronces, maderas, vitrales, estucos, dorados a la hoja, arañas originales y su célebre cúpula de 60 paneles de vitraux.

Además de su historia gastronómica, La Ideal tuvo un fuerte vínculo con el tango: en la década de 1970, su primer piso se convirtió en salón de milongas. Por sus mesas pasaron figuras como Jorge Luis Borges, Carlos Gardel, Arturo Frondizi, Yoko Ono y Alan Parker, quien quedó impactado por el lugar y filmó allí escenas de la película Evita.

Por qué las confiterías históricas siguen fascinando

El encanto de estas confiterías no está solo en sus fachadas ni en sus vitrales. Está en la posibilidad de entrar, pedir un café, una medialuna, un chocolate con churros o una porción de torta, y sentir que Buenos Aires todavía conversa con su pasado.

En una ciudad atravesada por transformaciones permanentes, estos espacios funcionan como refugios de identidad porteña. Son lugares donde la gastronomía se mezcla con la arquitectura, la literatura, la política, el tango y la memoria colectiva.