El Gobierno reunió a su mesa política: agenda legislativa y el viaje clave de Santilli, los temas principales

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

La Mesa Política mantuvo una nueva reunión de trabajo en Casa Rosada, en la que se repasó la agenda legislativa de las próximas semanas y el avance de los principales proyectos impulsados por el Gobierno nacional.

Se conversó sobre la tarea legislativa que comenzará durante el mes de agosto, con la votación de este jueves en el Senado del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

Asimismo, se informó que hacia mediados de agosto la Cámara de Diputados tratará el proyecto de modificación del régimen de Inocencia Fiscal y la iniciativa de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó que este jueves 6 de agosto viajará junto al ministro de Economía, Luis Caputo, a la provincia de Catamarca, donde mantendrán encuentros con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero), con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Encuentro previo de Diego Santilli con Raúl Jalil Foto: Presidencia

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.