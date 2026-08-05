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Liberaron a Facundo Moyano tras el episodio con la influencer Candela Arizaga: “Está todo aclarado”

El exdiputado nacional estaba detenido en la Alcaidía N°4 de Barracas luego de que tanto él como la joven de 23 años hayan sido interceptados por la Policía durante la madrugada del martes.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Facundo Moyano protagonizó un confuso episodio con su pareja Candela Arizaga.
Facundo Moyano protagonizó un confuso episodio con su pareja Candela Arizaga. Foto: NA
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Facundo Moyano fue liberado la noche de este martes luego de prestar declaración por el episodio con la influencer Candela Arizaga, a quien se la vio corriendo semidesnuda tras salir de su departamento.

Al abandonar la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, ubicada en el barrio porteño de Saavedra, Moyano habló sobre el caso y afirmó que “está todo aclarado”.

La situación tuvo lugar cerca de las 5 de la mañana, cuando la mujer de 23 años salió corriendo desde el interior de un edificio ubicado en la avenida del Libertador. El dirigente sindical la persiguió hasta la vía pública, donde fue captado por agentes de la Policía de la Ciudad.

Así encontraron a la mujer que salió corriendo del departamento de Facundo Moyano.

Ante este hecho, el fiscal Julián Pistone, de la UFLA Norte, ordenó la detención de Moyano por los presuntos delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad.

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Según la denuncia, Arizaga fue asistida por el SAME y trasladada al Hospital Pirovano, donde declaró ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad y negó una agresión por parte del ex diputado.

Además, las autoridades ordenaron el allanamiento al departamento de Moyano en Barrancas de Belgrano. Durante el procedimiento, los oficiales no encontraron estupefacientes, aunque sí se llevaron dos dispositivos móviles.

Por qué detuvieron a Facundo Moyano

Fuentes de Policía de la Ciudad indicaron a este medio que a las 5.03 a.m. de este martes 4 de agosto ingresó un llamado al 911 por un incidente con una pareja en un edificio de Avenida del Libertador al 5400.

Efectivos policiales se presentaron en el lugar y entrevistaron al encargado, quien sostuvo que dos personas salieron de allí y empezaron a correr desesperadamente por la vía pública.

Finalmente, los agentes lograron interceptar a la mujer de 23 años, que había sido vista caminando semidesnuda y desorientada, y a Moyano, en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre.

El momento en que Candela Arizaga salió semidesnuda del departamento de Facundo Moyano

Un nuevo video proveniente de cámaras de seguridad salió a la luz este martes en el marco de la investigación por lo sucedido en el barrio porteño de Belgrano. La grabación tuvo lugar a las 5.14 de la madrugada en el edificio de la avenida del Libertador.

Las imágenes muestran a la joven de 23 años corriendo descalza y semidesnuda en aparente estado de desorientación. Además, se ve cómo Moyano corre detrás de ella.

Así encontraron a la mujer que salió corriendo del departamento de Facundo Moyano.

Los investigadores determinaron que el video corresponde a los minutos previos a la intervención policial, que se produjo luego de un llamado al 911 en el que se alertó sobre una mujer que corría sin ropa por la vía pública.

El auxiliar fiscal Julián Pistone precisó que este nuevo registro sea incorporado al análisis de otras cámaras de seguridad de la zona a fin de reconstruir cronológicamente los hechos previos a la intervención de la Policía.

Facundo Moyano
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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