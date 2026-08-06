Juan Cruz Rufino, imputado por una presunta estafa en la venta de un lote en San Juan

Juan Cruz Rufino. Foto: Gentileza Diario de Cuyo

Juan Cruz Rufino volvió a presentarse ante la Justicia luego de que se formalizara una investigación penal en su contra por una presunta estafa relacionada con la venta de un lote en el departamento 9 de Julio, en la provincia de San Juan.

Según la acusación, el hecho ocurrió en mayo de 2024. La denuncia sostiene que Rufino firmó un boleto de compraventa con Danilo Exequiel Rosselot por un terreno y recibió como parte de pago un auto Ford Ka, valuado en unos cinco millones de pesos.

Durante la audiencia, la jueza Mabel Moya impuso medidas de coerción, que son obligaciones destinadas a garantizar que el imputado permanezca a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Juan Cruz Rufino. Foto: x

Ante esto, Rufino deberá presentarse cada 15 días en la Comisaría 6ª y cumplir con las demás exigencias del proceso.

Otro dato relevante incorporado al expediente es que el Ford Ka entregado como parte de la operación ya fue vendido, motivo por el cual la jueza resolvió disponer el embargo sobre ese bien, aunque se informó que ya no está en poder del acusado.

Durante la audiencia, Rufino manifestó su intención de llegar a un acuerdo con el denunciante para intentar resolver el conflicto. Su defensa no se opuso al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal.

Juan Cruz Rufino. Foto: x

Las causas contra Juan Cruz Rufino en San Juan

En abril de 2026, Juan Cruz Rufino fue condenado en un juicio abreviado por amenazas y daños cometidos contra su pareja. Además, mantiene otra causa por una presunta estafa vinculada a la venta de un auto, expediente en el que acordó resarcir económicamente al denunciante para evitar que el proceso penal continuara.

En 2022, había sido denunciado por otra ex pareja por un hecho de lesiones y agresiones en contexto de pareja.

En aquel momento, su defensa consiguió una probation, con la que evitó una condena formal. De esta forma, se le impusieron tareas comunitarias durante 36 horas en la Municipalidad de San Martín, además del pago de una suma simbólica destinada a la compra de leche para donación.