comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Juan Cruz Rufino, imputado por una presunta estafa en la venta de un lote en San Juan

El cantante suma una nueva investigación en su contra en una causa vinculada a la venta de un terreno en la localidad sanjuaninia de 9 de Julio. Los antecedentes que suma en la Justicia cuyana.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Juan Cruz Rufino.
Juan Cruz Rufino. Foto: Gentileza Diario de Cuyo
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Juan Cruz Rufino volvió a presentarse ante la Justicia luego de que se formalizara una investigación penal en su contra por una presunta estafa relacionada con la venta de un lote en el departamento 9 de Julio, en la provincia de San Juan.

Según la acusación, el hecho ocurrió en mayo de 2024. La denuncia sostiene que Rufino firmó un boleto de compraventa con Danilo Exequiel Rosselot por un terreno y recibió como parte de pago un auto Ford Ka, valuado en unos cinco millones de pesos.

Durante la audiencia, la jueza Mabel Moya impuso medidas de coerción, que son obligaciones destinadas a garantizar que el imputado permanezca a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Juan Cruz Rufino.
Juan Cruz Rufino. Foto: x

Ante esto, Rufino deberá presentarse cada 15 días en la Comisaría 6ª y cumplir con las demás exigencias del proceso.

Contenido Recomendado

Estuvo prófuga seis años:el caso de la agente de turismo acusada de estafas millonarias en Mar del Plata

Estuvo prófuga seis años: el caso de la agente de turismo acusada de estafas millonarias en Mar del Plata

Ocultó la muerte de su madre, cobró su pensión durante 10 años para financiar una empresa y ahora enfrenta un juicio millonario

Ocultó la muerte de su madre, cobró su pensión durante 10 años para financiar una empresa y ahora enfrenta un juicio millonario

Otro dato relevante incorporado al expediente es que el Ford Ka entregado como parte de la operación ya fue vendido, motivo por el cual la jueza resolvió disponer el embargo sobre ese bien, aunque se informó que ya no está en poder del acusado.

Durante la audiencia, Rufino manifestó su intención de llegar a un acuerdo con el denunciante para intentar resolver el conflicto. Su defensa no se opuso al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal.

Juan Cruz Rufino.
Juan Cruz Rufino. Foto: x

Las causas contra Juan Cruz Rufino en San Juan

En abril de 2026, Juan Cruz Rufino fue condenado en un juicio abreviado por amenazas y daños cometidos contra su pareja. Además, mantiene otra causa por una presunta estafa vinculada a la venta de un auto, expediente en el que acordó resarcir económicamente al denunciante para evitar que el proceso penal continuara.

En 2022, había sido denunciado por otra ex pareja por un hecho de lesiones y agresiones en contexto de pareja.

En aquel momento, su defensa consiguió una probation, con la que evitó una condena formal. De esta forma, se le impusieron tareas comunitarias durante 36 horas en la Municipalidad de San Martín, además del pago de una suma simbólica destinada a la compra de leche para donación.

EstafaCantanteSan Juan
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Estuvo prófuga seis años:el caso de la agente de turismo acusada de estafas millonarias en Mar del Plata

    Estuvo prófuga seis años: el caso de la agente de turismo acusada de estafas millonarias en Mar del Plata

  2. Encontraron al ingeniero desaparecido en Rosario:lo buscaron durante tres días y apareció desvanecido en su auto

    Encontraron al ingeniero desaparecido en Rosario: lo buscaron durante tres días y apareció desvanecido en su auto

  3. Caso Pomar:el trágico accidente que dio lugar a las teorías más insólitas de la historia policial argentina

    Caso Pomar: el trágico accidente que dio lugar a las teorías más insólitas de la historia policial argentina

  4. Video:el momento en que Candela Arizaga salió semidesnuda del departamento de Facundo Moyano

    Video: el momento en que Candela Arizaga salió semidesnuda del departamento de Facundo Moyano

  5. Los detalles de la pericia psiquiátrica que complican a Victoria Cantero, acusada de matar a su pareja en Chaco

    Los detalles de la pericia psiquiátrica que complican a Victoria Cantero, acusada de matar a su pareja en Chaco
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática

Giro de estrategia en Casa Rosada:el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma del Banco Central

Economía

La inflación de julio se conoce esta semana:qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

Las ventas minoristas pyme cayeron un 3,8% en julio:acumulan siete meses en baja

Internacionales

España:en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

España: en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico:ganó una medalla de oro

Tragedia en Nueva York:una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse