Paritarias de SMATA: con aval de Sandra Pettovello, el Ingreso Mínimo Garantizado llegó a $1.048.859,74

Sandra Pettovello. Foto: NA

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) alcanzó un nuevo acuerdo paritario con la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (FAATRA), que establece una mejora en los salarios de los trabajadores del sector.

Escalas y salario mínimo en las nuevas paritarias

El convenio, que será remitido al Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, para su homologación, contempla una actualización de las escalas salariales y la incorporación de sumas no remunerativas al sueldo básico a partir del 1 de octubre de 2026, fortaleciendo los ingresos de los empleados de la actividad.

Entre los principales puntos del acuerdo, se fijó un Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) de $1.048.859,74 para los trabajadores comprendidos en el convenio.

Además, las nuevas escalas establecen que el personal de Maestranza percibirá un salario mensual de $1.225.134,82, mientras que los choferes alcanzarán ingresos de $1.363.757,35.

Escalas y salario mínimo en las nuevas paritarias. Foto: SMATA

En cuanto al personal jornalizado, los nuevos valores por hora quedaron definidos de la siguiente manera:

Oficial Inspector: $8.319,02.

Oficial de Primera: $7.797,31.

Medio Oficial: $7.138,10.

Peón: $6.692,79.

Con este acuerdo, SMATA y FAATRA actualizaron las escalas salariales de la actividad, brindando una mejora en los haberes de miles de mecánicos y trabajadores del sector automotor.