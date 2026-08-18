“Fingí que me habían matado”: Nadia Beller rompió el silencio tras el ataque sicario por el que arrestaron a Cerimedo

Habló Nadia Beller tras el ataque sicario. Foto: captura video: Instagram@unitel_bolivia/DTV

Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, fue detenido en Bolivia por el ataque a balazos contra Nadia Beller, activista política, abogada y su expareja. A pocas horas de su arresto en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, se conoció el video del violento episodio que terminó con la mujer internada y con pronóstico reservado. Ahora, Beller logró sobrevivir, habló desde el hospital y contó que había mantenido una conversación con Cerimedo hasta instantes antes de abandonar el hotel donde fue atacada.

Según relató la mujer, el exasesor de Javier Milei le había transmitido tranquilidad antes de que se retirara del lugar. Poco después, Beller fue víctima del ataque a balazos que quedó registrado por una cámara de seguridad y que derivó en la detención de Cerimedo, mientras la Justicia investiga las circunstancias del hecho y su presunta participación.

Habló Nadia Beller tras el ataque sicario. Video: Instagram@unitel_bolivia/DTV

“Hablé con Cerimedo hasta un segundo antes de salir del hotel. Ellos se retrasaron, entonces aproveché para pedir algo para comer. Y ahí llegó él. Me salí y me dijo: ‘No te preocupes, no va a pasar nada, porque es un lugar público, es un hotel, nadie se va a atrever a hacer nada’. O sea, él me dio la confianza para que yo vaya”, expresó Nadia.

Según su relato, Cerimedo le aseguró que contaría con protección policial durante su traslado. Sin embargo, Beller sostuvo que esa custodia nunca existió. “Él me dijo que yo estaba escoltada, que había policías y me estaban escoltando, lo cual es falso. Me dispararon y yo fingí que me habían matado. Me tiré al piso y me quedé ahí como media hora sin moverme”, explicó.

La activista también describió los momentos posteriores al ataque y contó cómo reaccionaron los dos hombres que le dispararon. “Uno de los sicarios titubeó, no sabía si acercarse y rematarme o no, y el otro le dijo: ‘Ya está, vamos’. Pero se tardaron. Él me mintió diciéndome que me había mandado con escoltas”.

Así fue el ataque a balazos a Nadia Beller en Bolivia

Por último, Beller apuntó directamente contra su expareja y vinculó el ataque con otros episodios de violencia que, según afirmó, había sufrido anteriormente.

“Claramente quería deshacerse de mí. Lo primero que hicieron fue retirarme el celular, donde yo tenía pruebas no solamente de la agresión física que había recibido de su parte, sino también de la tentativa de feminicidio anterior”, expresó.

Cómo sucedió el ataque

El ataque ocurrió en cuestión de segundos y quedó completamente registrado en las cámaras de seguridad del lugar. Dos hombres vestidos como repartidores de comida llegaron hasta las afueras de un lujoso hotel de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde se encontraba la abogada y activista política Nadia Beller, y la atacaron a balazos.

En las imágenes grabadas se observa cómo uno de los agresores se acercó a Beller y le disparó tres veces a quemarropa. La mujer cayó herida al suelo y el segundo atacante le quitó el celular que llevaba en las manos.

Tras ejecutar el ataque, ambos sicarios escaparon en una moto que le robaron a un repartidor de comida que se encontraba en el lugar. Según los datos de la investigación, los delincuentes tuvieron fallas mecánicas con el vehículo en el que habían arribado, por lo que decidieron sustraer la moto de la escena para consumar la huida.

Es investigado por el ataque a balazos a la activista política Nadia Beller, señalada por medios locales como su expareja. Foto: El Deber

Beller fue trasladada de urgencia a la Clínica Las Américas, donde debió ser intervenida quirúrgicamente. Según consignó el portal Bolpress, la mujer permanece en estado estable, aunque con diagnóstico reservado.

Tras el impactante episodio, la Policía de Bolivia inició un operativo que derivó en la detención de Fernando Cerimedo, expareja de Beller y consultor político argentino. Cerimedo fue aprehendido durante la madrugada del martes 18 de agosto en el Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra cuando intentaba abordar un avión hacia la Argentina. Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) lo trasladaron a dependencias policiales para tomarle declaración.

La Justicia busca determinar si el exasesor de Milei tuvo algún tipo de participación en la logística, planificación o autoría intelectual del atentado contra su expareja. Hasta la mañana de este martes, las autoridades no habían informado la aprehensión de los dos sicarios que aparecen en la filmación disparando.

La activista política y abogada fue atacada a balazos y por el hecho detuvieron a Fernando Cerimedo, expareja suya y exasesor de Javier MIlei. Foto: Instagram @nadia.beller

Desde el Gobierno nacional le aclararon al canal TN que Cerimedo había dejado de integrar el equipo de asesores de Javier Milei tras finalizar la campaña presidencial de 2023. Actualmente se desempeña como asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aunque sin formar parte de la estructura formal del Ejecutivo de ese país.

Fernando Cerimedo detenido: quién es Nadia Beller, la abogada y activista política que fue atacada a tiros en Bolivia

Nadia Beller es abogada y activista de amplia trayectoria en Bolivia. En 2019 fue candidata a diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS), el espacio liderado por Evo Morales, aunque con el tiempo se distanció del sector para convertirse en una dura crítica del expresidente. Durante las protestas que derivaron en la salida de Morales, también mantuvo contactos con el dirigente cívico Luis Fernando Camacho.

El ataque armado se produjo pocas semanas después de que Cerimedo desmintiera públicamente versiones que lo vinculaban a un supuesto episodio de violencia de género contra Beller. A fines de julio, el consultor había difundido un comunicado en sus redes sociales para calificar como falsas esas acusaciones: “En las últimas semanas comenzaron a circular, a través de páginas sin ninguna credibilidad y con una manifiesta filiación a Evo Morales, publicaciones completamente falsas sobre un supuesto hecho de violencia de pareja que se me atribuye, orden de aprehensión, fuga...”, había expresado en su cuenta de Twitter.

La activista política y abogada fue atacada a balazos y por el hecho detuvieron a Fernando Cerimedo, expareja suya y exasesor de Javier MIlei. Foto: Instagram @nadia.beller Foto: Instagram

En aquella publicación, dijo que el hecho denunciado nunca había sucedido y que los señalamientos buscaban dañar su imagen y la de Beller. Sin embargo, tras la brutal agresión a tiros y el intento de salida del país del consultor, los investigadores judiciales analizan la relación directa entre esos antecedentes y el atentado.