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El Gobierno celebró la visita del papa León XIV: “Es un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos”

La Casa Rosada destacó la confirmación del viaje de León XIV al país y aseguró que garantizará las condiciones de seguridad y logística. El Sumo Pontífice visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján en noviembre.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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El Gobierno invitó formalmente al Sumo Pontífice al país.
El Gobierno invitó formalmente al Sumo Pontífice al país. Foto: Argentina.gob.ar
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El Gobierno de Javier Milei celebró la confirmación de la visita del León XIV a la Argentina, un viaje que fue anunciado por el Vaticano y que se llevará a cabo del 8 al 11 de noviembre. Desde la Casa Rosada calificaron el acontecimiento como un hecho de “enorme trascendencia espiritual e institucional” para el país y ratificaron su compromiso para garantizar el desarrollo de la agenda papal.

La confirmación se dio después de varios meses de especulaciones sobre la primera visita del Sumo Pontífice al territorio argentino desde que asumió como líder de la Iglesia Católica. Su paso, será por Buenos Aires, Córdoba y Luján, en el marco de una gira que también incluirá Uruguay y Perú.

Papa Leon XIV.
Papa Leon XIV. Foto: REUTERS

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Ejecutivo expresó su satisfacción por el anuncio realizado por la Santa Sede y destacó la relevancia que tendrá la llegada del Papa para millones de fieles. “La visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos”, señalaron en el escrito.

En este mismo sentido, el texto aseguró que el Estado trabajará fuertemente en “todas las condiciones necesarias de seguridad y logística” con el objetivo de que la visita apostólica se desarrolle con normalidad, para que los fieles y curiosos puedan acercarse y compartir un momento histórico que no se vive desde la visita del papa Juan Pablo II, en el año 1987.

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Finalmente, el comunicado sostuvo que “la República Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre” y expresó el deseo de que su paso por el país represente “un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos”.

Robert Prevost, Leon XIV. Foto: REUTERS.
Robert Prevost, Leon XIV. Foto: REUTERS.

Milei celebró la visita de León XIV: “Le daremos la bienvenida”

El presidente Javier Milei también celebró la confirmación del viaje y definió la llegada de León XIV como “una visita histórica para todos los argentinos”.

“Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año. Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país”, expresó el primer mandatario en su cuenta oficial de X.

En la misma línea se expresó el canciller Pablo Quirno, quien recordó que fue el encargado de entregar personalmente la invitación oficial al Papa durante una misión diplomática realizada en el Vaticano el pasado mes de febrero. “Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica”, escribió también el ministro de Relaciones Exteriores.

Robert Prevost, Leon XIV. Foto: REUTERS.
Robert Prevost, Leon XIV. Foto: REUTERS.

Cuándo llega el papa León XIV a la Argentina y qué ciudades visitará

Según informó la Santa Sede, León XIV realizará una gira por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. En el caso argentino, la visita se extenderá del 8 al 11 de noviembre e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica del país.

Desde el Vaticano explicaron que el viaje responde a la invitación realizada por los presidentes de los tres países y por las respectivas autoridades eclesiásticas, en el marco de una nueva gira apostólica del jefe de la Iglesia Católica.

Javier MileiPapa León XIVArgentina
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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