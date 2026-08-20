Parte médico de Nadia Beller: se confirmó el embarazo y heridas de arma en distintas partes del cuerpo

Nadia Beller continúa internada en el hospital tras el ataque a balazos. Foto: captura video.

Nadia Beller, de 33 años y expareja de Fernando Cerimedo, permanece internada en una clínica de Santa Cruz de la Sierra luego de haber sido atacada a balazos por dos hombres. La mujer recibió varios impactos y, según el último parte médico, se encuentra estable. Además, los médicos confirmaron que atraviesa las primeras semanas de un embarazo.

La víctima fue trasladada de urgencia a la Clínica Las Américas después del ataque ocurrido el lunes en la puerta de un hotel. De acuerdo con el informe médico, sufrió heridas de arma de fuego en el brazo y la mama derecha, el cuello y el hombro izquierdo.

Parte médico de Nadia Beller. Foto: Facebook/Nadia Beller

Una de las lesiones más graves se produjo en el brazo derecho, donde presentó una fractura expuesta y conminuta del húmero. Por ese motivo, los especialistas debieron realizar una intervención quirúrgica para reparar la zona afectada y colocar una placa junto con clavijas provisionales.

Durante la operación también fueron retiradas dos esquirlas de bala. Los estudios posteriores permitieron detectar otro cuerpo extraño en el sector infraclavicular derecho y una herida de proyectil en la región supraclavicular izquierda. En este último sector no se registró daño óseo.

Los médicos confirmaron el embarazo de Nadia Beller

Mientras permanece bajo atención médica, los profesionales también determinaron que Nadia Beller está embarazada. La evaluación ginecológica estableció una gestación de aproximadamente cuatro a seis semanas.

Una ecografía abdominal permitió descartar lesiones en los órganos internos y tampoco detectó líquido libre, según detalló el parte difundido por la Unidad de Terapia Intensiva.

En cuanto a su evolución general, los médicos indicaron que la paciente está consciente y presenta estabilidad hemodinámica. Tampoco registra signos de insuficiencia respiratoria y tiene la capacidad de respirar por sus propios medios sin necesidad de recibir oxígeno adicional.

Así trasladaban a Nadia Beller a un hospital tras el ataque a balazos en Bolivia.

El ataque y la acusación contra Fernando Cerimedo

El episodio ocurrió este lunes, cuando Beller estaba frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Según la reconstrucción inicial, dos personas que llevaban ropa de una empresa de delivery se acercaron hacia donde estaba ella, sacaron un arma y comenzaron a dispararle.

Después de ingresar a la clínica, Beller apuntó contra su expareja, Fernando Cerimedo, a quien acusó de estar detrás del ataque.

Cerimedo, quien fue asesor de la política argentina y actualmente mantiene un vínculo cercano con Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, fue detenido horas después en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra. La captura se produjo cuando, según la investigación, intentaba tomar un vuelo con destino a la Argentina.

Nadia Beller publicó chats con Fernando Cerimedo exponiendo violencia de género. Foto: Facebook Nadia Beller.

“Fingí que me habían matado”: Nadia Beller rompió el silencio tras el ataque sicario por el que arrestaron a Cerimedo

Fernando Cerimedo, exasesor de la política argentina, fue detenido en Bolivia por el ataque a balazos contra Nadia Beller, activista política, abogada y su expareja. A pocas horas de su arresto en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, se conoció el video del violento episodio que terminó con la mujer internada y con pronóstico reservado. Ahora, Beller logró sobrevivir, habló desde el hospital y contó que había mantenido una conversación con Cerimedo hasta instantes antes de abandonar el hotel donde fue atacada.

Según relató la mujer, el exasesor de Javier Milei le había transmitido tranquilidad antes de que se retirara del lugar. Poco después, Beller fue víctima del ataque a balazos que quedó registrado por una cámara de seguridad y que derivó en la detención de Cerimedo, mientras la Justicia investiga las circunstancias del hecho y su presunta participación.

“Hablé con Cerimedo hasta un segundo antes de salir del hotel. Ellos se retrasaron, entonces aproveché para pedir algo para comer. Y ahí llegó él. Me salí y me dijo: ‘No te preocupes, no va a pasar nada, porque es un lugar público, es un hotel, nadie se va a atrever a hacer nada’. O sea, él me dio la confianza para que yo vaya”, expresó Nadia.

Según su relato, Cerimedo le aseguró que contaría con protección policial durante su traslado. Sin embargo, Beller sostuvo que esa custodia nunca existió. “Él me dijo que yo estaba escoltada, que había policías y me estaban escoltando, lo cual es falso. Me dispararon y yo fingí que me habían matado. Me tiré al piso y me quedé ahí como media hora sin moverme”, explicó.

La activista también describió los momentos posteriores al ataque y contó cómo reaccionaron los dos hombres que le dispararon. “Uno de los sicarios titubeó, no sabía si acercarse y rematarme o no, y el otro le dijo: ‘Ya está, vamos’. Pero se tardaron. Él me mintió diciéndome que me había mandado con escoltas”.

Fernando Cerimedo. Foto: REUTERS

Por último, Beller apuntó directamente contra su expareja y vinculó el ataque con otros episodios de violencia que, según afirmó, había sufrido anteriormente.

“Claramente quería deshacerse de mí. Lo primero que hicieron fue retirarme el celular, donde yo tenía pruebas no solamente de la agresión física que había recibido de su parte, sino también de la tentativa de feminicidio anterior”, expresó.