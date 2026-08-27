comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este jueves 27 de agosto de 2026

Chequeá cómo se encuentra el estado del servicio de las líneas de Trenes Argentinos: Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín y Belgrano Sur.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este lunes 11 de mayo
Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este lunes 11 de mayo Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Consultá el estado del servicio de Trenes Argentinos hoy, jueves 27 de agosto de 2026. Si planeás viajar en las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, Belgrano y/o San Martín, te recomendamos verificar las últimas actualizaciones oficiales con anticipación para evitar demoras o inconvenientes. Tené en cuenta la siguiente información para garantizar un traslado eficiente en tu día a día.

Tren Sarmiento hoy: cómo funciona el servicio

07.05 - Línea Sarmiento circula con demoras por problemas técnicos.

Qué servicios operan en el Tren Sarmiento y cuáles son sus estaciones

  • Once - Moreno: Once, Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo, Paso del Rey, Moreno.
  • Moreno - Mercedes: Moreno, La Reja, Francisco Álvarez, Ingeniero Pablo Marín, Las Malvinas, General Rodríguez, La Fraternidad, Lezica y Torrezuri, Universidad de Luján, Luján, Jáuregui, Olivera, Gowland, Mercedes.
  • Merlo - Lobos: Merlo, KM 34,5, Agustín Ferrari, Mariano Acosta, Maquinista Ricardo Cal, Marcos Paz, Zamudio, Hornos, Las Heras, Speratti, Zapiola, Empalme Lobos, Lobos.

Tren Mitre hoy: cómo funciona el servicio

7.17 - Línea Mitre ramales Tigre, Bmė Mitre y J. L. Suárez circulan con demoras por problemas técnicos en Retiro.

Qué servicios operan en el Tren Mitre y cuáles son sus estaciones

  • Retiro - Tigre: Retiro, Lisandro de la Torre, Belgrano C, Núñez, Rivadavia, Vicente López, Olivos, La Lucila, Martínez, Acassuso, San Isidro, Beccar, Victoria, Virreyes, San Fernando, Carupá, Tigre.
  • Retiro - José León Suárez: Retiro, 3 de Febrero, Carranza, Colegiales, Belgrano R, Drago, Urquiza, Pueyrredón, Miguelete, San Martín, San Andrés, Malaver, Villa Ballester, Chilavert, José León Suárez.
  • Retiro - Bartolomé Mitre: Retiro, 3 de Febrero, Carranza, Colegiales, Belgrano R, Coghlan, Saavedra, Juan B. Justo, Florida, Cetrángolo, Bartolomé Mitre.
  • Villa Ballester - Zárate: Villa Ballester, Bancalari, Pacheco, Benavídez, Maschwitz, Escobar, Río Luján, Otamendi, Campana, KM 83, Zárate
  • Victoria - Capilla del Señor: Victoria, Schweitzer, El Talar, López Camelo, Garín, Maquinista Savio, Matheu, Zelaya, Los Cardales, Capilla del Señor.

Tren de la Costa hoy: cómo funciona el servicio

El Tren de la Costa circula con sus frecuencias habituales

Contenido Recomendado

Trenes de larga distancia:horarios, precios y cambios en los servicios que salen desde Buenos Aires

Trenes de larga distancia: horarios, precios y cambios en los servicios que salen desde Buenos Aires

Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este miércoles 26 de agosto de 2026

Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este miércoles 26 de agosto de 2026

El Tren de la Costa es un ferrocarril urbano y turístico que recorre los municipio de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre en el norte del conurbano bonaerense. Las vías corren paralelas a la costa del Río de la Plata y atraviesa zonas residenciales y recreativas.

Cuáles son las estaciones del Tren de la Costa

El Tren de la Costa tiene un recorrido de 15,5 kilómetros de extensión con 11 estaciones, con las cabeceras Maipú, en el partido de Vicente López y Delta en el partido de Tigre.

  1. Maipú
  2. Borges
  3. Libertador
  4. Anchorena
  5. Barrancas
  6. San Isidro R
  7. Punta Chica
  8. Marina Nueva
  9. San Fernando R
  10. Canal
  11. Delta

Tren Roca hoy: cómo funciona el servicio

El Tren Roca circula con sus frecuencias habituales.

Qué servicios operan en el Tren Roca y cuáles son sus estaciones

  • Plaza Constitución - La Plata: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Sarandí, Villa Domínico, Wilde, Don Bosco, Bernal, Quilmes, Ezpeleta, Berazategui, Plátanos, Hudson, Pereyra, Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Ringuelet, Ringuelet, Tolosa, La Plata
  • Plaza Constitución - Ezeiza - Cañuelas: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, Turdera, Llavallol, Luis Guillón, Monte Grande, El Jagüel, Ezeiza // Ezeiza, Hospital Ezeiza, Unión Ferroviaria, Tristán Suárez, Carlos Spegazzini, Marcos Paz, Vicente Casares, Alejandro Petión, Kloosterman, Ricardo Levene, Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, Cañuelas
  • Plaza Constitución - Glew / Alejandro Korn: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, Adrogué, Burzaco, Longchamps, Glew, Guernica, Alejandro Korn
  • Plaza Constitución - Bosques - Gutiérrez (vía Temperley): Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, José Mármol, Rafael Calzada, Claypole, Ardigó, Florencio Varela, Zeballos, Bosques (estación de trasbordo) // Santa Sofía, Gutiérrez // Sourigues, Ranelagh, Villa España, Berazategui, Ezpeleta, Quilmes, Bernal, Don Bosco, Wilde, Villa Domínico, Sarandí, Santillán y Kosteki, Plaza Constitución
  • Temperley - Haedo: Temperley, Hospital Español, Santa Catalina, Juan XXIII, KM 34, Intendente Pedro Pablo Turner, De Elía, Tablada, San Justo, Ingeniero Santiago Brian, Haedo
  • Cañuelas - Monte: Temperley, Ezeiza, Hospital Ezeiza, Unión Ferroviaria, Tristán Suárez, Spegazzini, Máximo Paz, Vicente Casares, Alejandro Petión, Kloosterman, Ricardo Levene, Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, Cañuelas, La Noria, Abbott, Monte
  • Alejandro Korn - Chascomús: Alejandro Korn, Domselaar, Coronel Brandsen, Jeppener, Altamirano, Gándara, Chascomús
  • Tren Universitario: La Plata, Arquitectura, Informática, Medicina, Periodismo, Diagonal 73, Policlínico, Avenida 7, Circunvalación, Meridiano V, Hospital San Juan de Dios.

Tren San Martín hoy: cómo funciona el servicio

El Tren San Martín circula con sus frecuencias habituales.

Qué servicios operan en el Tren San Martín y cuáles son sus estaciones

  • Retiro - José C. Paz / Pilar / Dr. Cabred: Retiro, Palermo, Villa Crespo, La Paternal, Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros, El Palomar, Hurlingham, William Case Morris, Bella Vista, Muñiz, San Miguel, José C. Paz, Sol y Verde, Presidente Derqui, Villa Astolfi, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred

Tren Belgrano Sur: cómo funciona el servicio

El Tren Belgrano Sur circula con sus frecuencias habituales.

Qué servicios operan en el Tren Belgrano Sur y cuáles son sus estaciones

  • González Catán / Marinos del Crucero General Belgrano: Antonio Sáenz (Viaducto), Villa Soldati, Presidente Illia, Lugano, Villa Madero, Marinos Del Fournier, Tapiales // Ingeniero Manuel Castello / KM 12, Querandí, Laferrere, María Eva Duarte, Independencia, González Catán // Aldo Bonzi, María Sánchez de Mendeville, José Ingenieros, Justo Villegas, Isidro Casanova, Rafael Castillo, Merlo Gómez, Libertad, Marinos del Crucero General Belgrano.
  • González Catán - Marcos Paz - Villars - Lozano: González Catán, 20 de junio, Marcos Paz, Villars, Lozano.
Trenes ArgentinosTren RocaTren MitreTren Línea Sarmiento
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Límites de velocidad en la Ruta 2:a cuánto hay que ir para evitar multas camino a Mar del Plata

    Límites de velocidad en la Ruta 2: a cuánto hay que ir para evitar multas camino a Mar del Plata

  2. La ANMAT prohibió todos los productos de limpieza de una marca, inyectables de hierro y un medicamento:las razones

    La ANMAT prohibió todos los productos de limpieza de una marca, inyectables de hierro y un medicamento: las razones

  3. Todo sobre el CUD:qué impuestos no pagan las personas con discapacidad y qué beneficios adicionales tienen

    Todo sobre el CUD: qué impuestos no pagan las personas con discapacidad y qué beneficios adicionales tienen

  4. Trenes de larga distancia:horarios, precios y cambios en los servicios que salen desde Buenos Aires

    Trenes de larga distancia: horarios, precios y cambios en los servicios que salen desde Buenos Aires

  5. Tragedia en Moreno:una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo que dio marcha atrás

    Tragedia en Moreno: una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo que dio marcha atrás
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Ley de Inocencia Fiscal II:cuáles son los cambios clave tras la aprobación en Diputados

Ley de Inocencia Fiscal II: cuáles son los cambios clave tras la aprobación en Diputados

Diputados le dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II

La determinante orden de Milei mientras monitorea la maratónica sesión en Diputados desde la Quinta de Olivos

¿Qué es el FGS de la ANSES? El respaldo de las jubilaciones que ahora financiará los créditos hipotecarios

Economía

Desde transporte hasta alquileres:uno por uno, todos los aumentos que llegan en septiembre

Desde transporte hasta alquileres: uno por uno, todos los aumentos que llegan en septiembre

Créditos hipotecarios:cuánto hay que ganar para acceder a un préstamo de 100.000 dólares tras las medidas del Gobierno

Empleos en zona oeste:las 10 ofertas laborales que se encuentran activas en Bumeran y ZonaJobs

¿Qué es el FGS de la ANSES? El respaldo de las jubilaciones que ahora financiará los créditos hipotecarios

Internacionales

Alarmante récord:al menos 1.500 menores cayeron en manos de grupos armados en este país de Sudamérica

Alarmante récord: al menos 1.500 menores cayeron en manos de grupos armados en este país de Sudamérica

Alemania bajo amenaza:casi todas sus empresas reportan ataques o sospechas de espionaje

Ordenaron liberar a Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por el ICE en Estados Unidos:la millonaria suma que deberá pagar como fianza

¿Coincidencia diplomática?:el director de la CIA y el ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano llegaron simultáneamente a Moscú