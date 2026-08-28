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El secreto gastronómico de Carlos Keen: una parrilla libre con carne a la estaca, menú casero y descuentos

Una parrilla libre se convirtió en una de las paradas obligadas para quienes buscan una escapada gastronómica cerca de Buenos Aires. Dónde queda y cuánto cuesta su menú.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Asado, vacío, lechón y achuras integran la propuesta de parrilla libre de El Ruso Parrilla.
Asado, vacío, lechón y achuras integran la propuesta de parrilla libre de El Ruso Parrilla.
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A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Keen se transformó en uno de los destinos favoritos para quienes buscan una escapada de campo. Entre almacenes tradicionales, calles de tierra y construcciones históricas, hay un lugar que se ganó el boca en boca de los visitantes: El Ruso Parrilla, una propuesta de parrilla libre que muchos consideran uno de los secretos mejor guardados del pueblo.

La combinación de un entorno rural, abundantes platos caseros y una experiencia gastronómica pensada para pasar varias horas convirtió al restaurante en una parada obligada para quienes visitan la localidad durante fines de semana y feriados.

Qué incluye el menú de El Ruso Parrilla

Uno de los grandes atractivos del restaurante es su propuesta de parrilla libre, aunque la experiencia comienza mucho antes de que lleguen los cortes de carne.

Las entradas incluyen salamín, quesos, fiambres, aceitunas, escabeches, leberwurst y empanadas. Luego llegan las especialidades de la casa, entre las que sobresalen el asado, el vacío, el chorizo, la morcilla, el chinchulín, el riñón y el lechón.

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La oferta se completa con guarniciones libres, platos elaborados al disco y una variedad de pastas caseras que incluye sorrentinos, tallarines, ñoquis y canelones. Muchos visitantes destacan además la carne cocinada a la estaca, uno de los sellos distintivos del lugar.

Variedad de carnes a la parrilla servidas en El Ruso Parrilla de Carlos Keen.
Asado, vacío, lechón y achuras integran la propuesta de parrilla libre de El Ruso Parrilla.

Los postres artesanales que completan la experiencia

Después de una comida abundante, llegan los postres caseros. Entre las opciones disponibles aparecen helado, queso y dulce, panqueques con dulce de leche, budín de pan y uno de los favoritos de los clientes: el flan casero.

Como detalle final, quienes visitan el restaurante reciben tortas fritas para acompañar el mate, una tradición que se convirtió en uno de los gestos más comentados por quienes pasan por el establecimiento.

Variedad de carnes a la parrilla servidas en El Ruso Parrilla de Carlos Keen.
Asado, vacío, lechón y achuras integran la propuesta de parrilla libre de El Ruso Parrilla.

Cuánto cuesta comer en esta parrilla de Carlos Keen

El menú tiene un valor de $39.000 por persona los sábados y de $42.000 los domingos y feriados. El precio incluye acceso libre a las distintas propuestas gastronómicas y una gaseosa de 600 mililitros por comensal.

Además, el restaurante ofrece un 10% de descuento para quienes pagan en efectivo. Los niños de entre 4 y 10 años abonan el 50% del valor del menú.

Cómo reservar y qué otras opciones ofrece

Debido a la alta demanda, especialmente durante los fines de semana, desde el establecimiento recomiendan reservar con anticipación a través de WhatsApp. Para confirmar el lugar, es necesario informar nombre, cantidad de personas, fecha elegida y número de contacto.

Variedad de carnes a la parrilla servidas en El Ruso Parrilla de Carlos Keen.
Asado, vacío, lechón y achuras integran la propuesta de parrilla libre de El Ruso Parrilla.

Además de la propuesta tradicional, El Ruso Parrilla cuenta con alternativas vegetarianas, veganas y sin TACC, que deben solicitarse previamente al momento de la reserva. El predio también es pet friendly, por lo que las mascotas son bienvenidas.

Entre el encanto de Carlos Keen y una propuesta gastronómica que combina carnes, pastas, productos caseros y cocina de campo, el restaurante se consolidó como uno de los lugares más buscados por quienes planean una escapada cerca de Buenos Aires.

Cómo es Carlos Keen, el pueblo rural que enamora a los visitantes

Ubicado en el partido de Luján, Carlos Keen nació alrededor de una estación ferroviaria y todavía conserva gran parte de su identidad original. Sus calles tranquilas, los espacios verdes y la arquitectura típica de los antiguos pueblos bonaerenses forman parte de su principal atractivo.

Variedad de carnes a la parrilla servidas en El Ruso Parrilla de Carlos Keen.
Asado, vacío, lechón y achuras integran la propuesta de parrilla libre de El Ruso Parrilla. Foto: X

Con menos de mil habitantes, el destino recibe cada fin de semana a cientos de turistas que llegan para disfrutar de la gastronomía local, recorrer ferias de artesanos y desconectarse del ritmo urbano por unas horas.

Cómo llegar a Carlos Keen desde Buenos Aires

El pueblo se encuentra a unos 85 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. La forma más habitual de llegar es por Acceso Oeste hasta la zona de Luján y luego continuar por los accesos locales señalizados hacia Carlos Keen.

La cercanía lo convirtió en uno de los destinos más elegidos para una salida de día completo, especialmente entre quienes buscan combinar turismo rural y buena gastronomía.

ParrillaGastronomíaTurismo
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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