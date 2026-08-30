Enzo Fernández y Valentina Cervantes se animaron a un nuevo negocio: de qué se trata su emprendimiento

Valentina Cervantes y Enzo Fernández. Foto Instagram @valucervantes

Enzo Fernández, además de ser un reconocido futbolista, decidió que era hora de expandirse a otros rubros y junto a su pareja, Valentina Cervantes, comenzó a explorar otros caminos vinculados al mundo de los negocios. Por este motivo y, aprovechando la exposición, decidieron impulsar un nuevo emprendimiento propio: una marca de indumentaria y accesorios.

La iniciativa se llama Twenty four y está enfocada en la comercialización de ropa y otros productos de estilismo. El emprendimiento busca instalarse en el segmento lifestyle, con una propuesta dirigida a hombres, mujeres y niños. Quien estaría a la cabeza de esta idea es Valentina, a quien se le da muy bien su trabajo de influencer, ya que es muy querida entre sus seguidoras y las fanáticas del futbol.

Twenty Four, el nuevo emprendimiento de Enzo Fernandez y Valu Cervantes Foto: Instagram

Twenty four: la marca de ropa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

El nuevo emprendimiento de la pareja está centrado en la moda y propone prendas pensadas para diferentes integrantes de la familia. La marca combina indumentaria con accesorios y se presenta dentro del universo lifestyle, un segmento que reúne productos vinculados con la ropa y el consumo cotidiano.

Aunque la imagen de Enzo Fernández tiene un peso importante para la difusión de la propuesta, Valentina Cervantes ocupa un lugar destacado en el desarrollo del proyecto. Su experiencia en redes sociales y en la construcción de la imagen pública de la pareja se convirtió en una herramienta para darle visibilidad a la marca.

Twenty Four, el nuevo emprendimiento de Enzo Fernandez y Valu Cervantes Foto: Instagram

Esta nueva marca de Enzo y Valu alcanza a comercializa ropa de hombres, mujeres y niños. El objetivo es construir una marca de alcance familiar y accesible para que cualquiera pueda comprarla.

Enzo Fernández y otros jugadores que invierten fuera del fútbol

El emprendimiento de Enzo Fernández no es un caso aislado entre las figuras de la Selección Argentina. En los últimos años, varios futbolistas comenzaron a invertir parte de sus recursos y de su exposición pública en diferentes industrias.

Twenty Four, el nuevo emprendimiento de Enzo Fernandez y Valu Cervantes Foto: Instagram

Lionel Messi desarrolló proyectos relacionados con hoteles, gastronomía e indumentaria, mientras que Lautaro Martínez y Leandro Paredes incursionaron en el mundo del vino. Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, por su parte, apostaron por el segmento de bebidas para ampliar el rubro y no quedarse únicamente en el negocio del futbol.

Además, su novia, Valu Cervantes, trabaja con marcas de belleza y moda internacional, por lo que también generó su propio emprendimiento usando su propia imagen como marca personal, como hacen muchas influencers.