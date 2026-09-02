Muerte de Silvina Luna: la Junta Médica complicó a Aníbal Lotocki y apuntó a la falta de seguimiento

Aníbal Lotocki y Silvina Luna. Fotos: redes sociales.

La Junta Médica que se realizó el martes por la muerte de Silvina Luna complicó aún más al cirujano Anibal Lotocki y remarcó entre sus puntos más importantes, que la modelo no tuvo adecuado por su parte tras su operación estética años atrás. La medida se llevó a cabo en el Cuerpo Médico Forense de la Ciudad de Buenos Aires, donde peritos de diversas áreas ampliaron el informe del año pasado con el objetivo de saber si Lotocki tiene o no responsabilidad en el fallecimiento de Luna hace tres años.

Caso Silvina Luna: la Junta Médica aportó nuevos elementos que complican a Aníbal Lotocki

Se destacó en el informe que el polimetacrilato que Lotocki le introdujo a la modelo en los glúteos en 2011 le provocó hipercalcemia, una alteración que derivó en una insuficiencia renal.

A su vez, se destacó que no hubo un seguimiento adecuado después de la cirugía por parte de Lotocki y que, si se hubiese realizado de forma correcta, se podría haber detectado el problema que padeció durante años la víctima y que desencadenó su muerte.

El informe ya fue incorporado a la causa y ahora se buscará que el cirujano sume una nueva acusación, ahora por la muerte de la actriz. En 2022 fue condenado por las lesiones graves a cinco famosas, entre ellas Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

Silvina Luna. Foto: NA.

Ahora, mientras parte de su defensa se abocó a la Junta Médica, se prepara para afrontar una nueva audiencia de juicio por el fallecimiento del paciente Cristian Zárate tras una operación estética en 2021.

La condena que ya pesa sobre Aníbal Lotocki

La situación judicial de Aníbal Lotocki ya registra antecedentes vinculados a intervenciones estéticas realizadas a distintas pacientes.

En febrero de 2022, el juez Carlos Rengel Mirat lo condenó a cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina tras encontrarlo responsable de las lesiones graves sufridas por Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Silvina Luna.

Silvina Luna, NA

Sin embargo, en noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal revisó la sentencia y elevó la pena a ocho años de prisión al considerar que también había cometido el delito de estafa. Además, amplió a diez años el período de inhabilitación para ejercer la profesión.

La investigación por la muerte de Silvina Luna continúa de manera paralela y la próxima Junta Médica será una de las pruebas más importantes para determinar si existió responsabilidad penal en el desenlace que provocó el fallecimiento de la actriz.