Boletín 6940 de la AFA: el anuncio por Messi que detendrá todos los partidos del fútbol argentino

Cómo será el homenaje a Lionel Messi durante los partidos Foto: REUTERS

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso que todos los partidos correspondientes a la próxima fecha de sus torneos se detengan a los 10 minutos del primer tiempo para realizar un homenaje a Lionel Messi, luego de su retiro de la Selección Argentina. La resolución fue oficializada este miércoles 2 de septiembre mediante el Boletín 6940 de la Mesa Directiva.

Cómo será el homenaje a Lionel Messi durante los partidos

Cuando el reloj alcance los 10 minutos del primer tiempo, el árbitro deberá interrumpir el encuentro para comenzar un minuto de aplausos. La elección del momento está relacionada con el número que Messi utilizó durante la mayor parte de su trayectoria con la camiseta argentina.

La disposición deberá cumplirse durante la próxima jornada de cada torneo organizado por la AFA. De esta manera, el reconocimiento se realizará en estadios y predios de diferentes puntos del país.

Qué categorías deberán detener sus encuentros

El Boletín 6940 determina que la medida alcanzará a todas las categorías y disciplinas masculinas y femeninas dependientes de la AFA. La resolución menciona expresamente al fútbol de once, el futsal y el fútbol playa.

En la Liga Profesional, el homenaje a Messi comenzará el viernes 4 de septiembre con la apertura de la fecha 8 del Torneo Clausura Foto: X @LigaAFA

El homenaje, por lo tanto, excederá los encuentros correspondientes a la Primera División. También deberá realizarse en las distintas categorías del Ascenso las competencias formativas y los torneos femeninos que tengan actividad durante su próxima fecha.

Además, los estadios que cuenten con pantallas deberán transmitir, antes del inicio de los partidos, un video institucional preparado por la AFA para recordar el histórico camino de Messi por la Selección.

Cuándo comenzará a aplicarse la medida de la AFA