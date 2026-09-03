Un histórico árbitro reveló los “juegos secretos” que hacía durante los partidos: “Pasé 20 minutos sin hacer sonar el silbato”

El árbitro Mike Dean quedó en el centro de la polémica en Inglaterra. Foto: REUTERS

Mike Dean, histórico árbitro con más de 500 partidos y dos décadas de carrera en la Premier League, desató una nueva polémica en el fútbol inglés al revelar los “desafíos secretos” que hacía junto a sus colegas para divertirse durante los encuentros, entre los que destacó no cobrar faltas y pasar tiempo en mitad de cancha.

Durante el podcast Having a Party, conducido por delantero inglés Jamie Vardy, Dean brindó detalles de las insólitas situaciones que protagonizó: “Jugábamos con los árbitros asistentes, para echarnos unas risas. Decíamos: ‘Bien, veamos cuánto tiempo podemos pasar sin hacer sonar el silbato’”, relató.

Y sumó: “Lo hice un par de veces en la Premier, antes del VAR, obviamente. Pasamos entre 20 y 25 minutos sin pitar... Dejábamos seguir, seguir, seguir”.

Otro de los objetivos que planteó el juez se daba mientras la pelota estaba en movimiento. “Me quedaba en el círculo central, a ver cuánto tiempo podía seguir allí antes de tener que salir. Los chicos (en referencia a sus asistentes) me decían ‘no puedes hacerlo’ y yo decía ‘lo voy a intentar’. Una vez logré pasar unos 15 minutos en un partido sin salir de ahí”, contó.

Polémicas declaraciones del árbitro Mike Dean en la Premier League. Video: Instagram @thevardyparty

Según informó el diario The Guardian, los directivos del Pro Ref, organismo rector del arbitraje profesional en Inglaterra, se encuentran “desconcertados por estas afirmaciones”, anqune consideran “muy improbable” que un árbitro pueda permanecer en el círculo central durante 15 minutos sin que nadie se de cuenta.

Los dichos del árbitro generaron repudio entre hinchas, dirigentes y jugadores. Uno de los primeros en pronunciarse fue Gabriel Agbonlahor, exdelantero del Aston Villa, quien afirmó: “Nunca me llevé bien con Mike Dean. Es el tipo de árbitro que se la devuelve a los jugadores. Tenía esa arrogancia. Diría que es un idiota. Es la palabra perfecta para él. Ahora pienso en partidos y digo: ‘Estabas arbitrando partidos y estabas jugando’”.

Mike Dean, el árbitro de la polémica

Esta no fue la primera vez que Mike Dean quedó envuelto en una polémica después de retirarse. En 2023 fue apartado de su función como árbitro del VAR tras admitir que no intervino ante un error cometido durante un partido entre Tottenham y Chelsea, dirigido por Anthony Taylor.

El árbitro Mike Dean quedó en el centro de la polémica en Inglaterra. Foto: REUTERS

Dean, quien describió a Taylor como un “amigo”, explicó en el podcast de Simon Jordan que decidió no recomendarle revisar la jugada en el monitor. Según reconoció, evitó intervenir porque no quería causarle al árbitro principal “más problemas de los que ya tenía”.

Durante sus años como árbitro, Dean se volvió conocido por sus gestos llamativos y por una personalidad que captaba con facilidad la atención de las cámaras. Esa exposición incluso inspiró un cántico de los aficionados: “Mike Dean, todo gira en torno a ti”.

Más allá de ese perfil particular, también fue considerado uno de los árbitros más destacados de la máxima categoría inglesa. A lo largo de sus 22 años de carrera dirigió 561 partidos y mostró un récord de 114 tarjetas rojas, cifras que lo convirtieron en una figura reconocida del fútbol británico.