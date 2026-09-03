AUSA apuesta a una movilidad más segura: monitoreo inteligente, barreras amortiguadoras y peajes sin detenciones

Autopistas Urbanas Sociedad Anónima apuesta a una movilidad más segura. Foto: Prensa AUSA

La seguridad vial dejó de ser una cuestión exclusivamente vinculada a la conducción para transformarse en un sistema integral donde la tecnología, prevención y capacidad de respuesta cumplen un rol central.

En la Ciudad de Buenos Aires, Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) impulsa ese modelo a través de una red de monitoreo permanente, infraestructura de protección y la incorporación de peajes inteligentes Free Flow, una innovación que busca reducir tiempos de viaje y mejorar la circulación diaria de miles de usuarios.

Cada día, cientos de miles de vehículos transitan por las principales vías de acceso y conexión de la Capital Federal. Bajo la órbita de AUSA se encuentran las autopistas Lugones, Cantilo, Illia, 25 de Mayo, Perito Moreno, Paseo del Bajo, 9 de Julio Sur, Dellepiane y Cámpora, una red estratégica para la movilidad metropolitana.

Cientos de miles de vehículos transitan por las principales vías de acceso y conexión de la Capital Federal. Foto: Prensa AUSA

Seguridad vial en las autopistas porteñas: prevención y respuesta en tiempo real

En este entramado, la seguridad vial se aborda como un sistema integral de gestión orientado a prevenir siniestros, minimizar sus consecuencias y garantizar una asistencia eficiente cuando ocurre un incidente. La prioridad es clara: proteger la vida de quienes utilizan diariamente las autopistas de la Ciudad.

Para cumplir ese objetivo, la compañía dispone de un Centro de Monitoreo propio que opera las 24 horas, los 365 días del año. Desde allí se supervisan más de 50 kilómetros de autopistas mediante una red de más de 700 cámaras distribuidas a lo largo de toda la traza. La vigilancia constante permite detectar situaciones de riesgo en tiempo real y coordinar intervenciones rápidas ante cualquier emergencia.

Las oficinas de monitoreo del Centro de Control Inteligente (CCI) de AUSA en Parque Avellaneda. Foto: Prensa AUSA

La capacidad de respuesta es uno de los pilares del sistema. AUSA cuenta con seis bases de Seguridad Vial y 13 móviles activos que permiten arribar al lugar de un incidente en un promedio de entre siete y nueve minutos. A este despliegue se suman ocho grúas livianas y dos destinadas a vehículos pesados, fundamentales para asistir a conductores y restablecer la circulación cuando se producen desperfectos mecánicos o siniestros.

Barreras amortiguadoras: una tecnología diseñada para salvar vidas

Entre los recursos de infraestructura que forman parte de la estrategia preventiva se destacan las barreras amortiguadoras de impacto, dispositivos especialmente desarrollados para absorber la energía generada en una colisión y reducir significativamente la gravedad de sus consecuencias.

Ubicadas en puntos críticos de la red vial, como bifurcaciones, salidas y sectores de alta complejidad operativa, estas estructuras (que tienen un valor de 25 mil dólares) funcionan como una defensa adicional para los conductores. Su misión es disminuir la violencia del impacto y reducir tanto los daños materiales como las posibles lesiones de los ocupantes de los vehículos.

Las barreras amortiguadoras de impacto en las autopistas absorben las energías de las colisiones. Foto: Prensa AUSA

La incorporación de estas soluciones refleja una tendencia cada vez más extendida en las grandes ciudades del mundo: combinar infraestructura inteligente con sistemas de gestión del tránsito capaces de anticipar riesgos y mitigar sus efectos.

Free Flow: la revolución de los peajes sin barreras en Buenos Aires

A las herramientas tradicionales de seguridad y asistencia se suma una transformación que está cambiando la forma de circular por las autopistas porteñas: la implementación progresiva del sistema de peajes sin barreras, conocido como Free Flow.

La propuesta apunta a eliminar las detenciones innecesarias en las estaciones de peaje mediante tecnologías de lectura automática, permitiendo que los vehículos mantengan una circulación más fluida y reduciendo las congestiones habituales en los puntos de cobro.

Free Flow apunta a eliminar las detenciones innecesarias en las estaciones de peaje de Capital Federal. Foto: Prensa AUSA

La evolución hacia este sistema comenzó en 2019 con la inauguración del Free Flow para tránsito pesado en la Autopista Paseo del Bajo. Luego, en 2023, la Autopista Illia se convirtió en la primera autopista inteligente para vehículos livianos. El proceso continuó con la incorporación de pórticos de cobro automático en el Peaje Alberti y, en 2024, con la habilitación de tres carriles de lectura automática en el Peaje Parque Avellaneda.

Además, ese mismo año, el Paseo del Bajo amplió la modalidad para vehículos livianos durante los fines de semana, con excepción de las motocicletas. El avance más reciente se concretó en julio de 2025, cuando quedó habilitado el pórtico Free Flow de la Autopista Perito Moreno, una obra que permitió reemplazar 30 cabinas de cobro manual.

Más de 834 mil pasadas diarias y una nueva experiencia para los conductores

La magnitud de esta transformación se refleja en los niveles de uso de la red concesionada. Durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2025, los usuarios de AUSA registraron un promedio diario de 834.400 pasadas por los peajes de la compañía.

Los usuarios de AUSA registraron un promedio diario de 834.400 pasadas por los peajes de la compañía. Foto: Prensa AUSA

El volumen de tránsito pone en evidencia la importancia de contar con sistemas que no solo mejoren la experiencia de viaje, sino que también contribuyan a la seguridad y a la eficiencia operativa. Menos frenadas, menor congestión y una circulación más ordenada son algunos de los beneficios que aporta el modelo de peajes inteligentes.

La combinación de monitoreo permanente, asistencia rápida, infraestructura de protección y tecnologías de cobro automático muestra cómo la movilidad urbana evoluciona hacia un modelo más moderno e integral. En una red por la que transitan diariamente cientos de miles de vehículos, la innovación aplicada a la seguridad vial se convierte en una herramienta clave para reducir riesgos, optimizar tiempos y ofrecer desplazamientos cada vez más seguros y eficientes.

El número *287 es el teléfono gratuito de emergencia para solicitar auxilio mecánico y asistencia vial en las autopistas urbanas de la Ciudad de Buenos Aires (gestionadas por AUSA). Atención las 24 horas del día.