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Avalancha en el Cerro Chapelco: dos esquiadores quedaron a metros del desprendimiento y se salvaron

El desprendimiento ocurrió fuera de las pistas habilitadas y quedó registrado en un video. Los deportistas lograron llegar a una zona segura sin problemas.

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Avalancha en el Cerro Chapelco
Avalancha en el Cerro Chapelco Foto: Redes Sociales
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Una avalancha sorprendió a dos esquiadores en el Cerro Chapelco, en San Martín de los Andes, Neuquén, y estuvo a pocos metros de alcanzarlos. El episodio ocurrió en la tarde del jueves y quedó registrado en un video en el que se puede observar con claridad cómo la masa de nieve avanza por la ladera.

Los dos deportistas se encontraban descendiendo en zigzag cuando se produjo el desprendimiento de la nieve. Pero a pesar de la cercanía, consiguieron alejarse de la trayectoria de la nieve y llegar a un sector seguro. No hubo personas heridas ni víctimas como consecuencia del episodio.

Avalancha en el Cerro Chapelco. Fuente: Gentileza LMN

El desprendimiento se produjo en la zona conocida como el filo, específicamente en el sector posterior del cerro, a casi 1.980 metros sobre el nivel del mar. Un punto importante es que el lugar donde se produjo la avalancha no forma parte del área habilitada para esquiar del complejo invernal.

Se trata de un sector que se encuentra fuera del dominio esquiable y que no cuenta con los mismos trabajos de control y estabilización de nieve que se realizan en las pistas autorizadas.

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La situación generó preocupación por la proximidad de los dos esquiadores. En las imágenes registradas de manera casual por personas que se encontraban en las inmediaciones se observa cómo la masa de nieve comienza a desplazarse y gana velocidad mientras los deportistas continúan su descenso. Finalmente, ambos consiguieron salir del recorrido de la avalancha y ponerse a salvo.

Avalancha en el Cerro Chapelco Foto: Redes Sociales

Activaron el protocolo de seguridad en Cerro Chapelco

Luego de advertir el desprendimiento, el personal del Cerro Chapelco activó el protocolo de seguridad previsto para este tipo de situaciones. La medida tuvo como objetivo evitar que otros esquiadores, visitantes o personas que se encontraban en las cercanías se acercaran al sector afectado. También se realizaron acciones preventivas para evaluar las condiciones de la montaña y mantener despejada la zona.

Desde el complejo remarcaron la importancia de respetar las indicaciones del personal especializado y las restricciones establecidas en sectores que puedan presentar riesgos.

Avalancha en el Cerro Chapelco Foto: Redes Sociales

¿Por qué se producen las avalanchas?

Una avalancha se produce cuando una gran cantidad de nieve acumulada en una pendiente pierde estabilidad y comienza a deslizarse montaña abajo. Puede ocurrir por una nueva nevada, fuertes vientos, cambios bruscos de temperatura o porque las distintas capas de nieve no están bien unidas entre sí.

Cuando esa capa se rompe, la nieve empieza a desplazarse y puede ganar velocidad rápidamente por la pendiente, arrastrando más nieve en su recorrido. Por eso las avalanchas pueden avanzar de manera repentina y representar un riesgo importante para quienes se encuentran en la montaña.

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