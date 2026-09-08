Dos expertos en plantas concuerdan sobre los geranios: “Las hojas amarillas pueden ser causadas por la falta de luz, riego o poda”

Geranio, flor. Foto: Freepik.

Los geranios son las plantas más elegidas para decorar casas, balcones, jardines y terrazas, gracias a sus coloridas flores y su capacidad de mantener una floración prolongada, especialmente durante los meses de primavera y verano. Sin embargo, no es una especie indestructible: también puede llegar a generar problemas y ponerse amarilla si no tiene los cuidados adecuados.

Algunos ítems como la iluminación, el riego y la poda forman parte de los cuidados básicos que pueden marcar la diferencia en el desarrollo de la planta. Según especialistas consultados por El Mueble, Natalia Sáez y Andy Wilcox, estos factores están entre las causas que pueden explicar el amarilleamiento de las hojas. Además, mantener una buena rutina de cuidados permite favorecer la aparición de nuevos brotes y conservar una floración abundante.

geranio Foto: Pinterest

Falta de luz: una causa frecuente en las hojas amarillas del geranio

La cantidad de luz que recibe el geranio tiene una relación directa con su crecimiento y floración. Se trata de una planta que necesita buena iluminación y varias horas de sol para desarrollarse correctamente.

Cuando permanece demasiado tiempo en un lugar oscuro o con poca luz natural, puede debilitarse, producir menos flores y presentar cambios en el color de sus hojas. Por eso, una de las primeras cuestiones que conviene revisar cuando aparecen hojas amarillas es la ubicación de la maceta.

Para favorecer una floración abundante, lo ideal es colocar el geranio en un espacio luminoso donde pueda recibir varias horas de luz solar directa. En condiciones adecuadas, la planta puede desarrollar tallos más fuertes y una mayor cantidad de flores

El impacto del riego en la salud y color de las hojas

El agua es otro de los puntos que deben controlarse. Regar demasiado puede ser tan perjudicial como dejar la planta sin agua durante períodos prolongados.

Los geranios necesitan un riego moderado y un sustrato que permita eliminar rápidamente el exceso de humedad. Si la tierra permanece constantemente mojada, las raíces pueden verse afectadas y la planta puede comenzar a mostrar señales de estrés, entre ellas hojas amarillas.

Una forma sencilla de saber cuándo volver a regar es comprobar la humedad de la capa superior del sustrato. Si todavía está húmeda, es preferible esperar. Además, la maceta debe contar con agujeros de drenaje para evitar que el agua quede acumulada en la zona de las raíces.

Durante el riego también conviene dirigir el agua hacia la tierra y evitar mojar de manera habitual las hojas y las flores, ya que esto puede favorecer la aparición de problemas relacionados con la humedad.

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Por qué la falta de poda afecta a tus geranios

La poda también cumple una función importante en el mantenimiento de los geranios. No se trata solamente de una cuestión estética: retirar las partes deterioradas permite que la planta concentre sus recursos en los brotes nuevos.

Uno de los cuidados más sencillos consiste en eliminar las flores marchitas y los tallos que ya terminaron su ciclo. Esta práctica ayuda a evitar que la planta destine demasiada energía a la producción de semillas y favorece la aparición de nuevos pimpollos.

También se pueden recortar ligeramente las puntas de algunos tallos jóvenes para estimular la ramificación. Al generar más ramas laterales, el geranio puede desarrollar una estructura más compacta y aumentar sus posibilidades de producir flores.

Por eso, si la planta presenta un crecimiento desordenado, pocos brotes o flores marchitas acumuladas, una poda de limpieza puede ayudar a recuperar su vigor.

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Cómo potenciar la floración de tus geranios para que sumen color en tu balcón o jardín

Para conseguir geranios llenos de flores, es importante combinar varios cuidados en lugar de concentrarse solamente en el riego. La iluminación, el drenaje, la poda y la nutrición deben mantenerse en equilibrio.

Durante la primavera y el verano, un fertilizante líquido específico para plantas con flor puede complementar los nutrientes disponibles en el sustrato. Los productos destinados a favorecer la floración suelen aportar fósforo y potasio, mientras que un exceso de nitrógeno puede estimular principalmente el crecimiento de hojas y tallos verdes.

También es recomendable retirar con frecuencia las flores marchitas, controlar que no haya plagas y mantener cierta ventilación alrededor de las plantas. De esta manera, el geranio tendrá mejores condiciones para producir nuevos pimpollos y sostener su floración durante más tiempo.