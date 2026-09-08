Así es el colegio trilingüe de las hijas de Evangelina Anderson y Martín Demichelis: talleres artísticos, deportes de alto nivel y diversidad cultural

Cómo es el colegio trilingüe al que asisten Lola y Emma Demichelis. Foto: -

Las hijas de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, Lola y Emma, asisten a una escuela distinta a las instituciones educativas regulares que se encuentran en la República Argentina. Rompiendo con el esquema educativo tradicional, el colegio integra el deporte y el arte con una sólida formación académica en un entorno multicultural que conecta a alumnos de todo el mundo.

A este colegio asisten niños y niñas de más de 40 nacionalidades diferentes. Las hijas de Evangelina Anderson comparten escuela con las hijas de Wanda Nara y Luciana Salazar.

Lola y Emma Demichelis vestidas con sus uniformes de colegio. Foto: @evangelinaanderson en Instagram

Modelo académico trilingüe: la apuesta educativa para el desarrollo de las hijas de Evangelina Anderson

Este colegio se destaca por ofrecer a sus egresados una propuesta académica de alcance internacional, que se materializa en la obtención de un triple diploma. Esta certificación les permite continuar sus estudios superiores en universidades de Argentina, Estados Unidos o Europa, ampliando significativamente sus posibilidades de formación y brindándoles la libertad de elegir entre distintos sistemas educativos de acuerdo con sus intereses, vocación y proyecto de vida. Así, la experiencia escolar no se limita a preparar a los estudiantes para la universidad, sino que les proporciona herramientas y competencias para desenvolverse en contextos académicos y culturales diversos.

Evangelina Anderson con sus tres hijos. Foto: @evangelinaanderson en Instagram

De esta manera, la formación recibida durante los años escolares se convierte en una verdadera plataforma de proyección internacional, preparando a los alumnos para un mundo profesional cada vez más globalizado e interconectado. El acceso a una educación con esta perspectiva les permite desarrollar una mirada abierta hacia otras culturas, fortalecer su capacidad de adaptación y ampliar sus horizontes desde una edad temprana. Para aquellos niños y niñas que aspiran a desarrollarse profesionalmente a nivel global, el triple diploma representa una puerta de entrada a un amplio abanico de oportunidades académicas y profesionales, tanto dentro como fuera de la Argentina.

Pista de cross y deportes: cómo es la infraestructura atlética del establecimiento

El establecimiento educativo cuenta con una amplia infraestructura física que acompaña al desarrollo recreativo con una pista de cross crountry integrada en la naturaleza. La misma permite realizar programas artísticos al aire libre que abarcan talleres de teatro, música y artes visuales para promover la expresión individual.

Colegio Lincoln Foto: https://www.lincoln.edu.ar/

De esta forma, el colegio introduce una amplia relación con la naturaleza para los estudiantes con esta disciplina alternativa no convencional que estimula el esfuerzo físico al aire libre. No solo promueve la expresión individual, si no también el trabajo en equipo y el desempeño en distintas disciplinas.

El desarrollo recreativo del colegio permite realizar programas artísticos al aire libre que abarcan talleres de teatro, música y artes visuales para promover la expresión individual. Foto: @evangelinaanderson en Instagram

Diversidad cultural en el aula: la propuesta multicultural que promueve el colegio

El colegio responde a un modelo de estructura internacional para poder albergar así a estudiantes de distintas partes del mundo. Se organiza al ciclo lectivo con clases durante los meses de verano y se les otorga vacaciones más extensas que lo habitual en la República Argentina a mitad de año, unificando así el ritmo escolar con el sistema global.

Emma Demichelis junto a su madre, Evangelina Anderson. Foto: @evangelinaanderson en Instagram

De este modo, el objetivo principal de la estructura temporal responde a la búsqueda de facilitar a los alumnos que provienen de distintas partes del mundo su continuidad pedagógica sin fronteras y aspirar así al triple diploma final.