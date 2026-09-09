Fórmula 1: tiene apenas 11 años, lleva un mítico apellido en su espalda y Red Bull ya lo eligió para ser su piloto

Tiene apenas 11 años, lleva un mítico apellido en su espalda y Red Bull ya lo eligió para ser su piloto. Foto: Reuters (Guglielmo Mangiapane)

El apellido Raikkonen vuelve a sonar con fuerza en el camino hacia la Fórmula 1. Robin Raikkonen, hijo del campeón mundial Kimi Raikkonen, fue incorporado al Red Bull Junior Team, el prestigioso programa de desarrollo de jóvenes pilotos de la escudería austríaca que moldeó las carreras de figuras como Sebastian Vettel y Max Verstappen.

Con apenas 11 años, el joven finlandés se suma a una de las estructuras más exigentes y exitosas del automovilismo mundial. Nacido el 27 de enero de 2015, Robin comenzó su recorrido en el karting en 2022 y desde entonces construyó experiencia en diferentes campeonatos juveniles de Europa, incluyendo participaciones en el Rotax Max Challenge y la WSK Super Master Series.

Kimi Raikkonen celebró el paso más importante de la carrera de su hijo

La incorporación fue recibida con entusiasmo por Kimi Raikkonen, campeón de Fórmula 1 en 2007 con Ferrari, quien destacó el proyecto que Red Bull diseñó para acompañar el desarrollo deportivo de su hijo.

Red Bull Junior Team fichó a Robin Raikkonen, hijo de Kimi, campeón de Fórmula 1 en 2007 con Ferrari. Foto: X @redbullracing

“Todos estamos encantados y emocionados de que Robin haya sido elegido para continuar su trayectoria en las carreras como miembro del Red Bull Junior Team”, expresó el expiloto finlandés. Además, remarcó la confianza que le genera la metodología de trabajo de la escudería: “Ofrecen un programa atractivo e integral para desarrollar y fomentar el progreso de Robin en los próximos años y proporcionarle toda la experiencia necesaria para desarrollar su talento natural”.

Las palabras del campeón reflejan la importancia de esta oportunidad para una familia que conoce mejor que nadie la exigencia del automovilismo de alto nivel. A partir de ahora, Robin tendrá acceso a recursos, entrenamientos y asesoramiento clave para continuar su crecimiento deportivo.

Por qué Red Bull cree que Robin puede ser una de las grandes promesas del futuro

Desde la estructura austríaca también se mostraron muy optimistas respecto de las condiciones del joven piloto. Laurent Mekies, director del equipo de Fórmula 1, aseguró que Robin es uno de los talentos más prometedores de su generación y destacó aspectos como su capacidad de carrera, madurez, serenidad y velocidad al volante.

Laurent Mekies (izquierda) aseguró que Robin es uno de los talentos más prometedores de su generación. Foto: Reuters (Guglielmo Mangiapane)

“Nuestro objetivo es desarrollarlo paso a paso, sin poner ninguna presión innecesaria sobre sus hombros”, explicó el directivo francés, dejando en claro que la intención será respetar los tiempos de evolución de una carrera que recién comienza.

Con esta incorporación, Robin Raikkonen se convirtió en el décimo integrante del actual Red Bull Junior Team, una cantera que busca formar a los protagonistas de la Fórmula 1 del mañana. Todavía falta mucho para saber si seguirá los pasos de su padre, pero el primer gran movimiento ya está hecho: el apellido de un campeón del mundo vuelve a ingresar al radar de la máxima categoría.

Qué es y cómo funciona el Red Bull Junior Team

El Red Bull Junior Team es el programa de desarrollo de jóvenes pilotos de Red Bull, creado en 2001 con el objetivo de detectar y formar a futuras estrellas de la Fórmula 1. La idea es acompañar a los pilotos desde categorías muy tempranas hasta los campeonatos de formación como Fórmula 4, Fórmula 3 y Fórmula 2. Entre sus graduados más destacados están Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz Jr. y Max Verstappen.

Max Verstappen, hijo de Jos, es uno de los talentos más grandes que salió del Red Bull Junior Team. Foto: Reuters (Hamad I Mohammed)

El funcionamiento combina selección de financiación, formación integral y talento. Los scouts de Red Bull siguen a jóvenes pilotos en karting y categorías promocionales, además de organizar búsquedas específicas de talentos. Una vez incorporados, los pilotos reciben apoyo para competir al más alto nivel, junto con preparación física, nutricional, técnica y psicológica, además del asesoramiento de especialistas y mentores.

El objetivo final es que los mejores lleguen a la Fórmula 1, normalmente pasando por los distintos escalones del automovilismo. Red Bull cuenta con sus propios equipos de F1 (Red Bull Racing y Racing Bulls), lo que permite promocionar a los pilotos que demuestran estar preparados.