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Cómo cuidar las petunias para conseguir una floración abundante y duradera durante toda la primavera

Con una buena luz, riego adecuado y algunos cuidados sencillos, puede llenar de color las macetas durante buena parte de la primavera y el verano. Es ideal para espacios pequeños y terrazas.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Petunia, flor.
Petunia, flor. Foto: Unsplash.
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La petunia es una de las plantas más elegidas para llenar de color el exterior del hogar. Son especialistas en florecer durante los meses más cálidos y gracias a su amplia variedad de colores, adornan el balcón, la terraza o el jardín durante varios meses en el año.

La primavera es una época especialmente importante para esta especie, debido a que el aumento de las temperaturas, las horas de luz y la polinización, ayudan al crecimiento y a su floración. Pero aunque es una planta fácil de cultivar, hay algunos detalles pueden marcar la diferencia entre una maceta con pocas flores y una petunia frondosa y llena de color.

Petunia, flor. Foto: Unsplash.

Por qué la petunia es ideal para espacios chicos

La petunia tiene un crecimiento relativamente compacto y se adapta muy bien a macetas y jardineras. Por eso, es una alternativa práctica para balcones, terrazas pequeñas, patios y otros lugares donde no hay demasiado espacio disponible.

Además, existen variedades con crecimiento rastrero o colgante que pueden aprovecharse para decorar balconeras y recipientes elevados. De esta manera, la planta puede aportar color sin ocupar demasiado lugar.

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Una de sus principales ventajas es su floración prolongada. Cuando recibe las condiciones necesarias, puede producir flores durante buena parte de la primavera y el verano.

La petunia es una planta muy colorida. Foto: Gemini

Cuánta luz necesita la petunia para poder florecer durante toda la primavera

La iluminación es uno de los factores más importantes para conseguir una buena floración. La petunia necesita varias horas de luz solar para crecer con fuerza y producir abundantes flores.

Lo ideal es colocarla en un sitio luminoso donde pueda recibir sol directo durante parte del día. Si permanece en un lugar demasiado sombreado, puede desarrollar más hojas y tallos, pero producir menos flores.

En épocas de temperaturas muy elevadas, especialmente si el sol es intenso durante muchas horas, conviene prestar atención al estado de la planta y evitar que el sustrato se seque por completo.

Cómo regar las petunias en primavera

El riego debe ser regular, pero sin encharcar la maceta. Antes de volver a regar, es recomendable comprobar la humedad del sustrato con el dedo. Durante la primavera, a medida que aumentan las temperaturas, la planta puede necesitar más agua que durante los meses fríos.

Sin embargo, esto no significa mantener la tierra permanentemente mojada, para ello, es fundamental que la maceta tenga agujeros de drenaje para que el exceso de agua pueda salir. El agua acumulada puede perjudicar las raíces y debilitar la planta.

PlantasJardínPrimavera
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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