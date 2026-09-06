Los chefs coinciden: “Si vas a hacer papas, no las pongas directamente en el horno, hervilas 5 minutos antes”

Conseguir que las papas al horno queden crocantes por fuera y suaves por dentro no es tan sencillo como parece. Foto: Gemini

Conseguir que las papas al horno queden crocantes por fuera y suaves por dentro no es tan sencillo como parece. Aunque muchos las llevan directo al horno, varios chefs profesionales coinciden en que hay un paso clave que marca la diferencia: hervirlas durante cinco minutos antes de asarlas.

Según seis especialistas consultados por Simply Recipes, este método permite que el interior de la papa comience a ablandarse y que parte del almidón se elimine, lo que acelera la cocción y mejora la textura final.

El paso a paso para papas al horno crocantes

El procedimiento recomendado por los chefs es sencillo y rápido. Primero, hay que cortar las papas en trozos de tamaño similar y colocarlas en una olla con agua bien salada. Se hierven durante cinco minutos, sin llegar a cocinarlas del todo.

Después de ese hervor breve, es fundamental escurrirlas y secarlas muy bien. El exceso de humedad puede impedir que se forme la superficie crocante que se busca. Una vez secas, se mezclan con aceite de oliva, sal y pimienta antes de llevarlas al horno.

Papas fritas, papas al horno, papas. Foto: Freepik

El otro secreto: espacio y textura

Además del hervor previo, los chefs remarcan la importancia de no amontonar las papas en la fuente. Deben quedar en una sola capa, con espacio entre cada trozo. Si están demasiado juntas, el vapor se acumula y las papas quedan más blandas y menos doradas.

Para potenciar aún más la textura, algunos especialistas sugieren aplastar ligeramente las papas o sacudirlas después del hervor. Esto genera bordes irregulares que se vuelven especialmente crocantes al hornearse.

El método completo para papas al horno irresistibles

Cortar las papas en trozos parejos.

Hervirlas durante 5 minutos en agua con sal.

Escurrirlas y secarlas muy bien.

Mezclarlas con aceite, sal y pimienta.

Distribuirlas en una fuente sin amontonarlas.

Llevar al horno bien caliente hasta que estén doradas y crocantes.

La clave, según los expertos, está en no saltear el hervor previo. Ese pequeño paso es el que garantiza el contraste perfecto entre el interior suave y la superficie dorada y crujiente que todos buscan en unas buenas papas al horno.