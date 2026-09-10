Milei, Néstor Kirchner y un curioso antecedente en Reino Unido: qué pasó con Malvinas en 2003

El líder de La Libertad Avanza viajará a Reino Unido y mantiene una inesperada coincidencia con el expresidente nacido en Río Gallegos. Foto: Reuters

El viaje suspendido de Javier Milei a Reino Unido tuvo un curioso antecedente que lo conectó con Néstor Kirchner. El presidente tenía previsto llegar a Londres el 21 de octubre con Malvinas otra vez como telón de fondo, pero la decisión de cancelar la visita modificó el escenario. En 2003, el entonces mandatario argentino protagonizó en Londres una inesperada reunión con Tony Blair y puso la soberanía de las Islas sobre la mesa.

Hay viajes presidenciales que quedan asociados a una época, una relación bilateral o una determinada agenda. Y después están esas coincidencias que aparecen cuando se mira el archivo con un poco más de atención. El viaje que Javier Milei había previsto a Reino Unido tenía una de ellas.

El presidente tenía previsto llegar a Londres el 21 de octubre con dos actividades confirmadas: una disertación en la Universidad de Oxford y una reunión con empresarios. Antes de que el viaje fuera suspendido, no había información oficial sobre un encuentro con el primer ministro británico, Andy Burnham. Y en ese punto aparecía el antecedente de Néstor Kirchner.

Néstor Kirchner, ex presidente

El 12 de julio de 2003, el entonces presidente argentino viajó a Londres en el marco de una cumbre multilateral. Durante aquella visita, mantuvo un inesperado encuentro fuera de agenda con el primer ministro Tony Blair y aprovechó la ocasión para plantear la necesidad de retomar el diálogo sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

Según recordó el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur en un posteo realizado en 2019, aquella fue la primera vez que un presidente argentino planteó la cuestión Malvinas en suelo británico. De hecho, la tapa de Página 12 del día siguiente reflejó el impacto político de aquella reunión con un título que hoy adquirió una curiosa actualidad al compararlo con el viaje de Milei: “La soberanía es un tema ineludible”.

En aquella oportunidad, el diario destacó además la “imprevista reunión entre Kirchner y Blair” y señaló que Kirchner había tomado distancia de la “locura de Galtieri”, aunque había aprovechado el encuentro para plantear la discusión sobre la soberanía de las islas.

Cuando Néstor Kirchner tuvo un inesperado encuentro con el primer ministro de Reino Unido en 2003, Tony Blair. Foto: Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur

El punto en común de Néstor Kirchner con Milei

La comparación no pasa por las posiciones políticas de ambos presidentes ni supone una lectura común sobre sus gobiernos. El dato curioso está en el contexto de sus respectivos planes de viaje a Londres y en la presencia de Malvinas como asunto de fondo.

Milei tenía previsto llegar al Reino Unido después de que su Gobierno decidiera llevar nuevamente el reclamo argentino por la soberanía de las Islas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Además, la cuestión volvió a tomar temperatura por la explotación de recursos en el archipiélago. En diciembre de 2025, la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration tomaron la decisión final de inversión para desarrollar el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La primera etapa contempla una inversión de 1.800 millones de dólares, con una producción proyectada de 50.000 barriles diarios y el primer petróleo previsto para 2028.

En ese escenario, Milei iba a llegar a Londres con una agenda principalmente académica y empresarial. La suspensión del viaje modificó ese escenario, pero no borra la curiosa coincidencia histórica que había detrás de la visita. Ahí vuelve a aparecer Kirchner: ninguno de los dos viajes tenía el mismo formato que aquella visita bilateral que Carlos Menem realizó en 1998.

Carlos Menem junto a Isabell II en Londres. Foto: X

Menem, el otro antecedente detrás del viaje de Milei a Londres

Si se busca el antecedente formal más cercano, el nombre es otro. Carlos Menem viajó al Reino Unido en octubre de 1998 en una visita bilateral que incluyó encuentros con Tony Blair y con la reina Isabel II. Fue la última vez que un jefe de Estado argentino realizó una visita de esas características al país.

Antes de la guerra de Malvinas de 1982, el último presidente argentino que había viajado al Reino Unido había sido Arturo Frondizi, en 1960.

Kirchner volvió a Londres en julio de 2003, pero lo hizo por una cumbre multilateral y sin una agenda bilateral oficial como la que había tenido Menem cinco años antes.

El presidente desembarca con una serie de actividades que no incluyen reuniones con funcionarios británicos. Foto: TV Pública

Por eso, si el viaje de Milei finalmente se reprograma, Menem aparece como el antecedente institucional y Kirchner como el curioso antecedente político que surge cuando Malvinas entra en la historia. Además, hay una diferencia importante con aquella visita de 2003: hasta el momento, la Casa Rosada no informó que Milei vaya a reunirse con Andy Burnham.

De esta manera e incluso con la suspensión de la visita, quedó una coincidencia poco habitual en el archivo presidencial: Milei había elegido Londres para una agenda académica y empresarial en un momento en que Malvinas volvía a ocupar un lugar central en la política exterior argentina. 23 años antes, Kirchner había llegado a la misma ciudad por una cumbre multilateral y terminó protagonizando una reunión inesperada con Tony Blair que puso la soberanía de las islas en el centro de la escena.