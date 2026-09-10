El inesperado proyecto de María Sol, la hermana de Lionel Messi: su nuevo desafío relacionado con el streaming

Lionel y María Sol Messi. Foto: Instagram @mariasolmessi

Mientras Lionel Messi continúa enfocado en su carrera deportiva tras abandonar la Selección Argentina, su hermana María Sol Messi avanza en una nueva etapa profesional lejos de las canchas. La empresaria se incorporó a 525 Rosario y ocupará un puesto estratégico que la ubicará en el centro de las decisiones vinculadas al desarrollo de contenidos audiovisuales.

La menor de los hermanos Messi asumió como directora sénior de Estrategia de Marca y Creatividad, un cargo desde el que trabajará tanto en la construcción de la identidad de la compañía como en la definición de proyectos con potencial para el mercado internacional.

El entramado empresarial de la familia Messi

La llegada de María Sol Messi a 525 Rosario forma parte de un proceso más amplio que la familia Messi viene desarrollando desde hace años. Con el paso del tiempo, el entorno del capitán de la Selección argentina dejó de estar vinculado exclusivamente al fútbol y comenzó a expandirse hacia múltiples sectores, desde la moda y la hotelería hasta la tecnología, los desarrollos inmobiliarios y el entretenimiento.

Detrás de esa estructura, distintos integrantes de la familia cumplen funciones específicas. Mientras Lionel Messi sigue siendo la figura central de la marca global, sus hermanos participan en áreas relacionadas con la gestión de negocios, el desarrollo comercial y las nuevas inversiones que llevan adelante en distintos mercados.

El mapa de las inversiones de la familia Messi Estructura de negocios y ramificaciones del patrimonio familiar Todos los negocios La huella de María Sol Núcleo Temáticas Empresas Rol de María Sol * El tamaño de los nodos refleja la escala y envergadura de cada proyecto Exploración táctil Tocá o pasá el cursor sobre cualquier nodo Conocé la función de cada empresa, sus alianzas comerciales y el grado de participación de María Sol Messi dentro del grupo familiar.

Entre los proyectos más visibles aparecen emprendimientos inmobiliarios en Rosario, inversiones vinculadas al deporte y la tecnología, hoteles, restaurantes y propuestas comerciales asociadas a la imagen del futbolista. También forman parte de ese universo iniciativas como The Messi Store, la marca de indumentaria inspirada en el campeón del mundo.

En los últimos años, además, el entretenimiento comenzó a ganar terreno dentro de esa estrategia. La producción de contenidos, los documentales deportivos y las plataformas de streaming abrieron nuevas oportunidades para una marca con alcance global y millones de seguidores en todo el mundo.

El rol que tendrá María Sol Messi dentro de 525 Rosario

La novedad más relevante de su desembarco no pasa únicamente por la comunicación o el branding. María Sol también formará parte del denominado Comité de Luz Verde, el grupo encargado de analizar qué producciones avanzan hacia las etapas de desarrollo, financiación y realización.

Se trata de una función clave dentro de la estructura de la productora, ya que ese equipo define cuáles son las propuestas con mayores posibilidades de llegar a plataformas de streaming y otros mercados audiovisuales. Su participación combinará mirada creativa, estrategia comercial y evaluación de contenidos.

María Sol Messi junto a su hermano, Lionel Messi. La empresaria asumió un rol estratégico en la productora 525 Rosario y participará en la evaluación de proyectos destinados a plataformas de streaming. Foto: X

525 Rosario busca fortalecer su presencia dentro de una industria cada vez más competitiva, donde las productoras compiten por colocar proyectos en plataformas globales. En ese contexto, la incorporación de María Sol suma una figura con experiencia en construcción de marcas y desarrollo de negocios.

De la moda y el branding a la industria audiovisual

Antes de este nuevo desafío, la empresaria ya había construido una carrera ligada al universo de la moda y el posicionamiento comercial. Uno de sus trabajos más conocidos fue su participación en The Messi Store, donde colaboró en el desarrollo de la estrategia de marca junto a Virginia Hilfiger.

Además, se desempeñó como directora creativa en Stars Connections, experiencia que consolidó su perfil dentro del mundo del branding, la comunicación y la gestión de proyectos.

Su llegada al sector audiovisual aparece como una evolución natural de un recorrido profesional enfocado en la creación de marcas y en la generación de nuevas oportunidades comerciales.

Quién es María Sol Messi y cuáles fueron sus proyectos anteriores

A diferencia de otras figuras del entorno familiar de Lionel Messi, María Sol siempre mantuvo un perfil bajo y una escasa exposición pública. Sin embargo, durante los últimos años impulsó distintos emprendimientos propios que le permitieron construir una identidad empresarial propia.

Entre ellos se destaca Bikinis Río, una marca nacida en Rosario que logró expandirse a Buenos Aires y ganar visibilidad a nivel nacional. El proyecto recibió además el respaldo público de Antonela Roccuzzo, uno de los nombres más influyentes dentro del universo vinculado al capitán argentino.

La empresaria asumió un rol estratégico en la productora 525 Rosario y participará en la evaluación de proyectos destinados a plataformas de streaming. Foto: X

Una nueva apuesta de la familia Messi por el entretenimiento

La incorporación de María Sol a 525 Rosario refleja una tendencia cada vez más visible: la expansión de los negocios asociados al apellido Messi hacia sectores que van más allá del deporte.

Con experiencia en moda, branding y gestión de marcas, la empresaria suma ahora un rol con peso específico dentro de la industria audiovisual. Su participación en la selección de proyectos y contenidos marca una nueva etapa para el entorno empresarial de la familia, esta vez con el foco puesto en el entretenimiento y el crecimiento del mercado del streaming.

En ese escenario, el desembarco de María Sol en 525 Rosario representa mucho más que un cambio de trabajo. Su experiencia en branding, moda y desarrollo de marcas la convierte en una de las piezas encargadas de impulsar la expansión de la familia Messi hacia la industria audiovisual, un sector que gana cada vez más protagonismo dentro de sus negocios.